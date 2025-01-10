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"Это было нелегко", - Каннаваро высказался о ничьей с Шахтером
Шахтер в спарринге сыграл вничью с Динамо Загреб
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный Фабио Каннаваро, который сейчас возглавляет загребское "Динамо", поделился эмоциями от
"Это было нелегко, я здесь недолго, мы только начали. Однако я очень доволен командой, увидел много хорошего. Мы выкладывались до конца игры, я не боялся, что ничего не получится. У нас здесь много игроков, каждому нужно игровое время.
В пятницу утром мы все вместе посмотрим видео по этой игре, я расскажу ребятам, что было хорошо, а что плохо. У нас будет время до конца подготовки, чтобы попытаться уменьшить свои ошибки", – заявил Каннаваро.
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