Экс-вратарь Днепра-1 в Карпатах? Кипер прокомментировал информацию

Бывший вратарь "Днепра-1" Валерий Юрчук, который се йчас находится в статусе свободного агента, якобы был близок к переходу во львовские "Карпаты" . Такую информацию еще до нового года распространяли анонимные каналы.

Впрочем, сам футболист говорит, что информация о его переходе в львовский клуб не соответствует действительности.

– Валерий, можете, пожалуйста, прокомментировать последние слухи об интересе «Карпат» к вам?

– Относительно «Карпат», это – фейк, не подтверждаю информацию. Никаких переговоров между нами не происходило.

– Есть ли в отношении вас сейчас актуальные предложения по трудоустройству?

– Есть, и они достаточно нормальные. Сейчас рассматриваем их.