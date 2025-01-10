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Экс-вратарь Днепра-1 в Карпатах? Кипер прокомментировал информацию
Валерий Юрчук пока находится без клуба
Бывший вратарь "Днепра-1" Валерий Юрчук, который се йчас находится в статусе свободного агента,
Впрочем, сам футболист говорит, что информация о его переходе в львовский клуб не соответствует действительности.
– Валерий, можете, пожалуйста, прокомментировать последние слухи об интересе «Карпат» к вам?
– Относительно «Карпат», это – фейк, не подтверждаю информацию. Никаких переговоров между нами не происходило.
– Есть ли в отношении вас сейчас актуальные предложения по трудоустройству?
– Есть, и они достаточно нормальные. Сейчас рассматриваем их.
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