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Неслабый выбор. Игрок-открытие сборной Украины назвал клуб мечты
Нет ничего невозможного
Manchester City
Полузащитник "
– На каком стадионе мира мечтаете забить гол?
– "Этихад", стадион "Манчестер Сити".
– Клуб, в котором мечтаете играть?
– "Манчестер Сити".
– Футболист, которым вдохновляетесь больше всего?
– Раньше был Бускетс, сейчас – Родри.
– Три слова, которые лучше описывают вас как футболиста?
– Сам о себе не могу говорить за футбольные вещи.
– Если бы могли вернуться во времени, какой матч в своей карьере сыграли еще раз?
– Назад не хочу возвращаться, впереди много новых и интересных матчей.
– Завершить карьеру на пике или играть до последнего?
– Играть до последнего.
– Если бы не футбол, кем бы вы стали?
– Всегда мечтал стать футболистом.
– Ваш девиз или любимая цитата по жизни?
– Нет ничего невозможного.
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