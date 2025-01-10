Неслабый выбор. Игрок-открытие сборной Украины назвал клуб мечты

Полузащитник " Александрии " и сборной Украины Иван Калюжный ответил на своеобразный футбольный блиц-опрос.

– На каком стадионе мира мечтаете забить гол?

– "Этихад", стадион "Манчестер Сити".

– Клуб, в котором мечтаете играть?

– "Манчестер Сити".

– Футболист, которым вдохновляетесь больше всего?

– Раньше был Бускетс, сейчас – Родри.

– Три слова, которые лучше описывают вас как футболиста?

– Сам о себе не могу говорить за футбольные вещи.

– Если бы могли вернуться во времени, какой матч в своей карьере сыграли еще раз?

– Назад не хочу возвращаться, впереди много новых и интересных матчей.

– Завершить карьеру на пике или играть до последнего?

– Играть до последнего.

– Если бы не футбол, кем бы вы стали?

– Всегда мечтал стать футболистом.

– Ваш девиз или любимая цитата по жизни?

– Нет ничего невозможного.