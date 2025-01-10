  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Неслабый выбор. Игрок-открытие сборной Украины назвал клуб мечты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неслабый выбор. Игрок-открытие сборной Украины назвал клуб мечты

Премьер-лига

Нет ничего невозможного

Неслабый выбор. Игрок-открытие сборной Украины назвал клуб мечты

Manchester City

Новина українською

Полузащитник "Александрии" и сборной Украины Иван Калюжный ответил на своеобразный футбольный блиц-опрос.

– На каком стадионе мира мечтаете забить гол?

– "Этихад", стадион "Манчестер Сити".

– Клуб, в котором мечтаете играть?

– "Манчестер Сити".

– Футболист, которым вдохновляетесь больше всего?

– Раньше был Бускетс, сейчас – Родри.

– Три слова, которые лучше описывают вас как футболиста?

– Сам о себе не могу говорить за футбольные вещи.

– Если бы могли вернуться во времени, какой матч в своей карьере сыграли еще раз?

– Назад не хочу возвращаться, впереди много новых и интересных матчей.

– Завершить карьеру на пике или играть до последнего?

– Играть до последнего.

– Если бы не футбол, кем бы вы стали?

– Всегда мечтал стать футболистом.

– Ваш девиз или любимая цитата по жизни?

– Нет ничего невозможного.

По теме
yellow-arrow
Ворскла готова предложить Черноморцу за игрока сумму, которой хватит для закрытия трансферного бана
yellow-arrow
16-кратный чемпион своей страны. Динамо объявило имя еще одного соперника на сборах
yellow-arrow
Шахтер держит скандального защитника в дальнейших планах, - агент
ФК Александрия Иван Калюжный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости