  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер держит скандального защитника в дальнейших планах, - агент
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер держит скандального защитника в дальнейших планах, - агент

Премьер-лига
Обновлено

Как заявил агент Хусрава Тоирова, клуб не планирует разрывать контракт с защитником

Шахтер держит скандального защитника в дальнейших планах, - агент

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В декабре 2024 года в украинских СМИ появилась информация, что "Шахтер" готов разорвать контракт со скандальным таджикским защитником Хусравом Тоировым.

Читайте такжеШахтер готов разорвать контракт со скандальным легионером, - СМИ

Впрочем, агент игрока заявил журналисту Лоренцо Лепоре, что эта информация не соответствует действительности, и что в донецком клубе продолжают связывать с Тоировым серьезные надежды на будущее.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Слухи о Хусраве полностью ложные, комментировать тут нечего. У Тоирова еще три года по контракту с "Шахтером". В настоящее время мы работаем с клубом, чтобы найти наиболее подходящий вариант аренды, с целью приблизить его к основному составу "Шахтера" уже в этом году. Клуб рассматривает Хусрава как важную часть своих планов на будущее", – сказал агент.

Напомним, что последние полгода Тоиров играл в аренде за казахстанский "Атырау", где сыграл 10 официальных матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

Ранее футболист угодил в скандальную историю и был оштрафован "Шахтером" за то, что лайкнул пост о победе сборной России по футболу.

По теме
yellow-arrow
Неслабый выбор. Игрок-открытие сборной Украины назвал клуб мечты
yellow-arrow
Ворскла готова предложить Черноморцу за игрока сумму, которой хватит для закрытия трансферного бана
yellow-arrow
16-кратный чемпион своей страны. Динамо объявило имя еще одного соперника на сборах
Шахтер (Донецк) Хусрав Тоиров
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fanatSD (донецк)
10.01.2025 в 19:50
зачем его вообще брали?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
fanatSD (донецк)
10.01.2025 в 19:50
зачем его вообще брали?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости