Шахтер держит скандального защитника в дальнейших планах, - агент

В декабре 2024 года в украинских СМИ появилась информация, что "Шахтер" готов разорвать контракт со скандальным таджикским защитником Хусравом Тоировым.

Впрочем, агент игрока заявил журналисту Лоренцо Лепоре, что эта информация не соответствует действительности, и что в донецком клубе продолжают связывать с Тоировым серьезные надежды на будущее.

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"Слухи о Хусраве полностью ложные, комментировать тут нечего. У Тоирова еще три года по контракту с "Шахтером". В настоящее время мы работаем с клубом, чтобы найти наиболее подходящий вариант аренды, с целью приблизить его к основному составу "Шахтера" уже в этом году. Клуб рассматривает Хусрава как важную часть своих планов на будущее", – сказал агент.

Напомним, что последние полгода Тоиров играл в аренде за казахстанский "Атырау", где сыграл 10 официальных матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

Ранее футболист угодил в скандальную историю и был оштрафован "Шахтером" за то, что лайкнул пост о победе сборной России по футболу.