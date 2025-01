Шахтер держит скандального защитника в дальнейших планах, - агент

В декабре 2024 года в украинских СМИ появилась информация, что "Шахтер" готов разорвать контракт со скандальным таджикским защитником Хусравом Тоировым.

Впрочем, агент игрока заявил журналисту Лоренцо Лепоре, что эта информация не соответствует действительности, и что в донецком клубе продолжают связывать с Тоировым серьезные надежды на будущее.

Напомним, что последние полгода Тоиров играл в аренде за казахстанский "Атырау", где сыграл 10 официальных матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

Ранее футболист угодил в скандальную историю и был оштрафован "Шахтером" за то, что лайкнул пост о победе сборной России по футболу.

Exclusive: Khusrav agent said to me: "The rumors about Khusrav are completely false; there's nothing to comment on. Khusrav still has three years remaining on his contract with #Shakhtar".



More in the first comment ⤵️ pic.twitter.com/Sc9KFk8RPr