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Динамо Киев или Динамо Бухарест? Румынский талант высказался о своем будущем
Янисом Стойкой интересуются оба динамовских клуба
фото из свободных источников
Полузащитник румынского "Германштадта" Янис Стойка, на которого претендует киевское "Динамо", высказался о своем будущем.
– "Динамо" Киев или "Динамо" Бухарест? Что для вас звучит лучше?
– "Германштадт". Мне еще предстоит пройти долгий путь, чтобы стать великим футболистом. Пока я не достиг ничего. У меня есть время, чтобы реализовать свои цели.
Я не побеждал в чемпионате, не играл в Лиге чемпионов. Мне кажется, что этого заслуживают великие футболисты. Сейчас важно использовать предоставленные мне шансы. Меня многие считают талантливым, но надо признать, что ранее ко многим вещам я относился слишком поверхностно, – рассказал Стойка.
Отметим, что в этом сезоне Стойка провел 20 матчей за "Германштадт" в чемпионате – забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость румынского вингера составляет 1,6 млн евро.
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