Не объединение? Рух и Карпаты могут подписать договор о сотрудничестве

Во Львове еще окончательно не определились, как формально будет происходить слияние двух местных клубов – " Карпат " и "Руха".

Как сообщает Sport.ua, в местных футбольных кругах все чаще можно услышать, что речь идет не об объединении "Карпат" и "Руха", а о сотрудничестве между земляками.

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Также отмечается, что "Рух" никому не собирается отдавать свое место в УПЛ.

Напомним, что 31 декабря 2024 на официальных сайтах "Руха" и "Карпат" вышло заявление об объединении клубов в 2025 году.