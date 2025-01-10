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Ворскла готова предложить Черноморцу за игрока сумму, которой хватит для закрытия трансферного бана
Полтавчане уже нашли замену Крупскому
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После продажи своего основного правого защитника Ильи Крупского (в "Металлист 1925" или "Шахтер"), "
По амплуа 21-летний игрок - правый защитник, хотя и играл в Одессе у Александра Бабича играл исключительно слева.
По информации ТаТоТаке, ожидается, что Ворскла выкупит трансфер экс-игрока "Миная" за сумму, которой "морякам" хватит для снятия трансферного бана.
Отметим, что действующий коуч "Ворсклы" Юрий Максимов хотел видеть Кисиля в списке своих подопечных еще во время работы в "Днепре-1". Оформить трансфер с "Минаем" по завершению сезона-2023/24 ему помешали финансовые проблемы днепровцев и дальнейшее исчезновение клуба с футбольной карты.
Напомним, что сезон-2024/25 Кисиль начал в закарпатском "Минае", поэтому с учетом участия защитника в переходном мини-турнире, во втором полугодии 2024-го он сыграл уже в 19-ти матчах – 1 340 минут
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