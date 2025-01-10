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Брагару: Удивился, что на товарищеский матч в Турции приехали немецкие болельщики

Премьер-лига
Обновлено

Видимо, поддержка болельщиков помогла Магдебургу

Брагару: Удивился, что на товарищеский матч в Турции приехали немецкие болельщики

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Максим Брагару поделился впечатлениями от первого контрольного поединка киевлян с немецким "Магдебургом" (1:3).

– Это был наш первый матч на сборах, мы играли под нагрузкой – это всем понятно. Были хорошие моменты, мы все проанализируем и будем двигаться дальше.

- Считаете ли счет неудовлетворительным?

– Конечно. Мы не реализовали два пенальти, но это футбол, такое случается. Будем работать, чтобы улучшать свою игру и в следующих поединках показывать лучший футбол.

- Важен ли для вас результат в товарищеских матчах?

– Да, даже на сборах это важно, ведь побеждать всегда приятно. Будем пытаться в следующих матчах одерживать победы.

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– Перед матчем Андрей Ярмоленко сказал, что в первых матчах мяч не слушается футболистов, как было сегодня?

- Поскольку присутствуют нагрузки, чувствуем усталость. Мы отдавали все силы, пытались показывать на поле свой максимум.

– Каков график команды на ближайшее время?

- Завтра по плану две тренировки, будем работать, а через два дня уже следующий матч.

- На матче присутствовало 80 немецких болельщиков, почувствовали ли футбольную атмосферу?

– Это было немного неожиданно. Я удивился, что на товарищеский матч в Турции приехали немецкие болельщики. Это круто.

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Динамо (Киев) Магдебург Максим Брагару
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
10.01.2025 в 20:48
А поражение от клуба третьей не удивило?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
10.01.2025 в 20:48
А поражение от клуба третьей не удивило?
Ответить
0
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