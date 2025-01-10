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Брагару: Удивился, что на товарищеский матч в Турции приехали немецкие болельщики
Видимо, поддержка болельщиков помогла Магдебургу
fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" Максим Брагару поделился впечатлениями от
– Это был наш первый матч на сборах, мы играли под нагрузкой – это всем понятно. Были хорошие моменты, мы все проанализируем и будем двигаться дальше.
- Считаете ли счет неудовлетворительным?
– Конечно. Мы не реализовали два пенальти, но это футбол, такое случается. Будем работать, чтобы улучшать свою игру и в следующих поединках показывать лучший футбол.
- Важен ли для вас результат в товарищеских матчах?
– Да, даже на сборах это важно, ведь побеждать всегда приятно. Будем пытаться в следующих матчах одерживать победы.
– Перед матчем Андрей Ярмоленко сказал, что в первых матчах мяч не слушается футболистов, как было сегодня?
- Поскольку присутствуют нагрузки, чувствуем усталость. Мы отдавали все силы, пытались показывать на поле свой максимум.
– Каков график команды на ближайшее время?
- Завтра по плану две тренировки, будем работать, а через два дня уже следующий матч.
- На матче присутствовало 80 немецких болельщиков, почувствовали ли футбольную атмосферу?
– Это было немного неожиданно. Я удивился, что на товарищеский матч в Турции приехали немецкие болельщики. Это круто.
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