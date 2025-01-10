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16-кратный чемпион своей страны. Динамо объявило имя еще одного соперника на сборах
Динамо 16 января сыграет два спарринга
instagram.com/nkmaribor
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В четверг, 16 января, кроме предварительно согласованного спарринга с болгарским ЦСКА 1948, "бело-синие" проведут поединок против словенского "Марибора".
Начало игры запланировано на 10:00 по киевскому времени (11:00 по турецкому). Как и все остальные поединки на сборе, эта игра будет показана на канале "Динамо" в YouTube.
Отметим, что "Марибор" - 16-кратный чемпион Словении. По итогом осенней части сезона команда в местном чемпионате идет на 2-м месте, отставая от "Олимпии" на 6 очков.
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