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16-кратный чемпион своей страны. Динамо объявило имя еще одного соперника на сборах

Премьер-лига

Динамо 16 января сыграет два спарринга

16-кратный чемпион своей страны. Динамо объявило имя еще одного соперника на сборах

instagram.com/nkmaribor

Новина українською

"Динамо" объявило имя еще одного спарринг-партнера в рамках учебно-тренировочного сбора, который наша команда проводит в Турции.

В четверг, 16 января, кроме предварительно согласованного спарринга с болгарским ЦСКА 1948, "бело-синие" проведут поединок против словенского "Марибора".

Начало игры запланировано на 10:00 по киевскому времени (11:00 по турецкому). Как и все остальные поединки на сборе, эта игра будет показана на канале "Динамо" в YouTube.

Отметим, что "Марибор" - 16-кратный чемпион Словении. По итогом осенней части сезона команда в местном чемпионате идет на 2-м месте, отставая от "Олимпии" на 6 очков.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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