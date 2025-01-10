16-кратный чемпион своей страны. Динамо объявило имя еще одного соперника на сборах

" Динамо " объявило имя еще одного спарринг-партнера в рамках учебно-тренировочного сбора, который наша команда проводит в Турции.

В четверг, 16 января, кроме предварительно согласованного спарринга с болгарским ЦСКА 1948, "бело-синие" проведут поединок против словенского "Марибора".

Начало игры запланировано на 10:00 по киевскому времени (11:00 по турецкому). Как и все остальные поединки на сборе, эта игра будет показана на канале "Динамо" в YouTube.

Отметим, что "Марибор" - 16-кратный чемпион Словении. По итогом осенней части сезона команда в местном чемпионате идет на 2-м месте, отставая от "Олимпии" на 6 очков.