Официально: Полесье выкупило у Карпат 19-летнего хавбека

"Полесье" официально объявило о полноценном трансфере полузащитника "Карпат" Максима Мельниченко, который в первой части сезона выступал за житомирскую команду на правах аренды.

Житомирский клуб активировал опцию выкупа контракта 19-летнего игрока. Полноценный контракт футболиста с "Полесьем" рассчитан на 3 года.

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В первой части чемпионата Максим провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу, а также отыграл 5 встреч за молодежную сборную Украины.