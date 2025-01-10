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Официально: Полесье выкупило у Карпат 19-летнего хавбека

Премьер-лига
Обновлено

Максим Мельниченко - полноценный игрок Полесья

Официально: Полесье выкупило у Карпат 19-летнего хавбека

polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" официально объявило о полноценном трансфере полузащитника "Карпат" Максима Мельниченко, который в первой части сезона выступал за житомирскую команду на правах аренды.

Житомирский клуб активировал опцию выкупа контракта 19-летнего игрока. Полноценный контракт футболиста с "Полесьем" рассчитан на 3 года.

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В первой части чемпионата Максим провел 12 матчей и сделал 1 результативную передачу, а также отыграл 5 встреч за молодежную сборную Украины.

"Я был очень рад, что меня оставили в этой команде и я был счастлив, потому что хочу здесь остаться. Больше играть, работать и показывать себя на радость нашим болельщикам", - заявил сам футболист.

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Полесье (Житомир) Карпаты (Львов) Максим Мельниченко
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
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