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"Все идет по плану", - тренер Динамо подвел итог спарринга с Магдебургом
Киевляне проиграли 1:3
Фото: ФК Динамо
Тренер "Динамо" Олег Гусев подвел итоги
— Все идет по плану. Подготовку расписали, все выполняется. Ребята, слава Богу, все живы-здоровы. А первый матч — он всегда тяжелый. Мы ожидали, что будет такая игра. Соперник очень серьезный, почти готов к сезону. У него это была последняя игра на сборе. Поэтому где-то мы проигрывали микроэпизоды, что и привело к такому результату.
— Важно, насколько был готов соперник к этому матчу?
— Да, важно, но здесь не особо был богатый выбор соперников. "Магдебург" — добротная команда. Мы посмотрели новичков, как они выглядели на фоне такого соперника. готовимся дальше.
— Рады были видеть Мирчу Луческу и Максима Шацких на этой игре?
— (Улыбается) Мистера видел, а Максима еще нет, он где-то с другой стороны поля. Сейчас увидимся.
— Насколько молодые игроки "Динамо" уже готовы?
— Работают ребята, стараются. Видно, что есть потенциал. Но надо работать. Вы видели, что были моменты, где они немного выпадали. Все в их руках, они работают с первой командой. У молодежи впереди еще очень важная игра в Юношеской лиге чемпионов. С нами они набирают форму и опыт. Думаю, у них есть будущее.
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— Несмотря на результат, по моментам показалось, что даже переиграли соперника...
— Мы же не готовимся к этой игре. Еще раз повторю: было видно, что соперник более свежий, почти в оптимальной форме. А мы только начали, пятый день. Результат не стоял на первом месте.
— Какое впечатление на вас произвели Слюбик и Окон?
— Они защитники. Раз пропустили три — значит где-то не доработали. Но будем смотреть...
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