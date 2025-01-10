"Две недели не мог ходить", - Бражко рассказал, когда вернется после травмы

Опорный хавбек " Динамо " Владимир Бражко рассказал о том, как проходит процесс восстановился после травмы, и что игроку придется еще оставаться вне игры порядка 7-10 дней.

"Хочу как можно скорее вернуться в общую группу после травмы. Две недели после матча с "Реал Сосьедадом" не мог ходить, но с 3 января начал работать по чуть-чуть.

Пока легкая работа у меня, чтобы рецидива не было. Возможно, через 7-10 дней буду в общей группе.

Ранний старт сбора? Очень непривычно, но так даже лучше – меньше отдыха и ты не потеряешь форму", – сказал Бражко.