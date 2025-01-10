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"Две недели не мог ходить", - Бражко рассказал, когда вернется после травмы
Сейчас хавбек работает по индивидуальной программе
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Опорный хавбек "
"Хочу как можно скорее вернуться в общую группу после травмы. Две недели после матча с "Реал Сосьедадом" не мог ходить, но с 3 января начал работать по чуть-чуть.
Пока легкая работа у меня, чтобы рецидива не было. Возможно, через 7-10 дней буду в общей группе.
Ранний старт сбора? Очень непривычно, но так даже лучше – меньше отдыха и ты не потеряешь форму", – сказал Бражко.
что только через 7-10 дней сможет вернуться к полноценным тренировкам, поэтому вряд ли сыграет 21 января против "Галатасарая".
Напомним, что 21 января "Динамо" сыграет матч Лиги Европы против "Галатасарая".
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