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"Две недели не мог ходить", - Бражко рассказал, когда вернется после травмы

Премьер-лига

Сейчас хавбек работает по индивидуальной программе

"Две недели не мог ходить", - Бражко рассказал, когда вернется после травмы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Опорный хавбек "Динамо" Владимир Бражко рассказал о том, как проходит процесс восстановился после травмы, и что игроку придется еще оставаться вне игры порядка 7-10 дней.

"Хочу как можно скорее вернуться в общую группу после травмы. Две недели после матча с "Реал Сосьедадом" не мог ходить, но с 3 января начал работать по чуть-чуть.

Пока легкая работа у меня, чтобы рецидива не было. Возможно, через 7-10 дней буду в общей группе.

Ранний старт сбора? Очень непривычно, но так даже лучше – меньше отдыха и ты не потеряешь форму", – сказал Бражко.

что только через 7-10 дней сможет вернуться к полноценным тренировкам, поэтому вряд ли сыграет 21 января против "Галатасарая".

Напомним, что 21 января "Динамо" сыграет матч Лиги Европы против "Галатасарая".

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Источник:
ФК Динамо Киев
Опубликовал: Михаил Черныш
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