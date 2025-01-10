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Но сначача нужно снять бан. Черноморец хочет продлить аренду вингера Шахтера
Новости из стана Черноморца
Фото: ФК Полісся
Одесский "Черноморец" активно работает над снятием трансферного бана, сообщает блогер Игорь Бурбас.
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, до конца января одесский клуб рассчитывает положительно решить этот вопрос и после этого продолжить усиление состава.
Одним из вариантов является возвращение в аренду из "Шахтера" Ивана Петряка, который провел в аренде в составе "моряков" предыдущие полгода, но на этом ее срок закончился.
Сам игрок также не против продолжения сотрудничества с Александром Бабичем и одесской командой.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 12 очков.
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