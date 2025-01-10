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Выбор сделан. Крупский завтра пройдет медосмотр в клубе Первой лиги
Илья переходит в Металлист 1925
фото из свободных источников
Защитник "
Sport.ua подтверждает, что футболист выбрал "Металлист 1925", а не "Шахтер".
Завтра, 11 января, футболист покинет расположение полтавской команды, пройдет в Анталии медосмотр и присоединится к своим новым партнерам. После этого о переходе футболиста, на которого также претендовал донецкий "Шахтер", будет объявлено официально.
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В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отметился одним ассистом.
Ранее была информация, что "Шахтер" сделал улучшенное предложение игроку. Это предложение предусматривало увеличение зарплаты вдвое и солидный подписной бонус.
Несмотря на то, по данным источника, харьковский клуб никак не менял свое предыдущее предложение к защитнику молодежной сборной. Ключевую роль в решении Крупского сыграла личная коммуникация игрока с совладельцем "Металлиста 1925" Богданом Бойко.
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