Выбор сделан. Крупский завтра пройдет медосмотр в клубе Первой лиги

Защитник " Ворсклы " Илья Крупский принял окончательное решение относительно своего будущего.

Sport.ua подтверждает, что футболист выбрал "Металлист 1925", а не "Шахтер".

Завтра, 11 января, футболист покинет расположение полтавской команды, пройдет в Анталии медосмотр и присоединится к своим новым партнерам. После этого о переходе футболиста, на которого также претендовал донецкий "Шахтер", будет объявлено официально.

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В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отметился одним ассистом.

Ранее была информация, что "Шахтер" сделал улучшенное предложение игроку. Это предложение предусматривало увеличение зарплаты вдвое и солидный подписной бонус.

Несмотря на то, по данным источника, харьковский клуб никак не менял свое предыдущее предложение к защитнику молодежной сборной. Ключевую роль в решении Крупского сыграла личная коммуникация игрока с совладельцем "Металлиста 1925" Богданом Бойко.