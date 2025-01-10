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Выбор сделан. Крупский завтра пройдет медосмотр в клубе Первой лиги

Премьер-лига
Обновлено

Илья переходит в Металлист 1925

Выбор сделан. Крупский завтра пройдет медосмотр в клубе Первой лиги

фото из свободных источников

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский принял окончательное решение относительно своего будущего.

Sport.ua подтверждает, что футболист выбрал "Металлист 1925", а не "Шахтер".

Завтра, 11 января, футболист покинет расположение полтавской команды, пройдет в Анталии медосмотр и присоединится к своим новым партнерам. После этого о переходе футболиста, на которого также претендовал донецкий "Шахтер", будет объявлено официально.

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В текущем сезоне Илья Крупский провел 15 матчей на клубном уровне и отметился одним ассистом.

Ранее была информация, что "Шахтер" сделал улучшенное предложение игроку. Это предложение предусматривало увеличение зарплаты вдвое и солидный подписной бонус.

Несмотря на то, по данным источника, харьковский клуб никак не менял свое предыдущее предложение к защитнику молодежной сборной. Ключевую роль в решении Крупского сыграла личная коммуникация игрока с совладельцем "Металлиста 1925" Богданом Бойко.

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Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) Илья Крупский
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
10.01.2025 в 23:15
Як по мені зробив помилку. Там його не продадуть (бо дійсно продавати вміє в нас 2,5 клуби), плюс 0 перспектив єврокубків і 0 шансів в збірну попасти.
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0
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Комментарии 5
Romerik (YNWA)
10.01.2025 в 23:15
Як по мені зробив помилку. Там його не продадуть (бо дійсно продавати вміє в нас 2,5 клуби), плюс 0 перспектив єврокубків і 0 шансів в збірну попасти.
Ответить
0
0
shura73 (угледар)
10.01.2025 в 23:13
время покажет прав был крупский или нет.насколько хватит носова на содержание своей игрушки?пусть для начала вернуться в упл.первая попытка когда их тянули за уши в "переходной"турнир не удалась
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0
oda1979 (Запорожье)
10.01.2025 в 23:01
Правильно сделал. Помойка в виде шахтера скоро прекратит свое существование
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0
4
fanatSD (донецк)
10.01.2025 в 23:08
твоя помойка кривбасс исчезнет быстрее.лечись дальше убогий.
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3
0
shura73 (угледар)
10.01.2025 в 23:10
е.....м нет покоя.угомонись чмо
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