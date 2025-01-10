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Один из лидеров УПЛ прекратил сотрудничество с полузащитником
Родион Плакса покинул Александрию
fco.com.ua
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Соглашение с 22-летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон.
Родион дебютировал в составе "Александрии" в домашнем матче против криворожского "Кривбасса" (1:0) в июле 2023 года. Всего за "горожан" в высшем дивизионе отыграл 11 матчей, забив 2 гола. Еще один поединок провел в Кубке Украины, отметившись двумя забитыми голами.
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Источник:ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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