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Один из лидеров УПЛ прекратил сотрудничество с полузащитником

Премьер-лига
Обновлено

Родион Плакса покинул Александрию

Один из лидеров УПЛ прекратил сотрудничество с полузащитником

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" объявила о прекращении сотрудничества с полузащитником Родионом Плаксой.

Соглашение с 22-летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

Родион дебютировал в составе "Александрии" в домашнем матче против криворожского "Кривбасса" (1:0) в июле 2023 года. Всего за "горожан" в высшем дивизионе отыграл 11 матчей, забив 2 гола. Еще один поединок провел в Кубке Украины, отметившись двумя забитыми голами.

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ФК Александрия Родион Плакса
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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