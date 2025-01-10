Один из лидеров УПЛ прекратил сотрудничество с полузащитником

" Александрия " объявила о прекращении сотрудничества с полузащитником Родионом Плаксой.

Соглашение с 22-летним футболистом был расторгнут по соглашению сторон.

Родион дебютировал в составе "Александрии" в домашнем матче против криворожского "Кривбасса" (1:0) в июле 2023 года. Всего за "горожан" в высшем дивизионе отыграл 11 матчей, забив 2 гола. Еще один поединок провел в Кубке Украины, отметившись двумя забитыми голами.