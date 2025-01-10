  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ярмоленко: Как такового отпуска у меня не было
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко: Как такового отпуска у меня не было

Премьер-лига
Обновлено

Вингер Динамо близок к возвращению на поле

Ярмоленко: Как такового отпуска у меня не было

Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Новина українською

Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал о своем восстановлении после травмы.

– Все нормально, все идет по плану. Начал уже тренироваться в общей группе. Надеюсь, что в следующих играх смогу сыграть.

– Как провел отпуск?

– Как такового отпуска у меня не было. Увиделся с семьей, потом занимался восстановлением. Ездил в Сербию и работал над тем, чтобы присоединиться к команде.

Рад присоединиться к команде - соскучился по ребятам. У нас был сложный период. Сейчас мы должны быть все вместе, хорошо подготовиться и хорошо провести вторую часть сезона.

По теме
yellow-arrow
Один из лидеров УПЛ прекратил сотрудничество с полузащитником
yellow-arrow
Выбор сделан. Крупский завтра пройдет медосмотр в клубе Первой лиги
yellow-arrow
Но сначача нужно снять бан. Черноморец хочет продлить аренду вингера Шахтера
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Киев
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости