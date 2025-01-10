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Ярмоленко: Как такового отпуска у меня не было
Вингер Динамо близок к возвращению на поле
Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Вингер "
– Все нормально, все идет по плану. Начал уже тренироваться в общей группе. Надеюсь, что в следующих играх смогу сыграть.
– Как провел отпуск?
– Как такового отпуска у меня не было. Увиделся с семьей, потом занимался восстановлением. Ездил в Сербию и работал над тем, чтобы присоединиться к команде.
Рад присоединиться к команде - соскучился по ребятам. У нас был сложный период. Сейчас мы должны быть все вместе, хорошо подготовиться и хорошо провести вторую часть сезона.
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