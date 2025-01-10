Криворожский " Кривбасс " поделился планами на зимнее межсезонье.

Команда выйдет из отпуска 12 января.В течение нескольких дней криворожцы будут проходить плановое медобследование и будут тренироваться на клубной базе.

После этого делегация "Кривбасса" отправится на зимние сборы в Испанию. Команда, как и в прошлом году, будет дислоцироваться в городке Сан-Педро-дель-Пинатар.

У "Кривбасса" запланировано проведение шести контрольных матчей . Зимние сборы продлятся до 12 февраля, после чего команда вернется в Кривой Рог.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кривбасс" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.