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Кривбасс поделился планами на зимнее межсезонье
Команда выйдет из отпуска 12 января
fckryvbas.com
Криворожский "
Команда выйдет из отпуска 12 января.В течение нескольких дней криворожцы будут проходить плановое медобследование и будут тренироваться на клубной базе.
После этого делегация "Кривбасса" отправится на зимние сборы в Испанию. Команда, как и в прошлом году, будет дислоцироваться в городке Сан-Педро-дель-Пинатар.
У "Кривбасса" запланировано проведение шести контрольных матчей . Зимние сборы продлятся до 12 февраля, после чего команда вернется в Кривой Рог.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кривбасс" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.
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