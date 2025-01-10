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Кривбасс поделился планами на зимнее межсезонье

Премьер-лига
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Команда выйдет из отпуска 12 января

Кривбасс поделился планами на зимнее межсезонье

fckryvbas.com

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" поделился планами на зимнее межсезонье.

Команда выйдет из отпуска 12 января.В течение нескольких дней криворожцы будут проходить плановое медобследование и будут тренироваться на клубной базе.

После этого делегация "Кривбасса" отправится на зимние сборы в Испанию. Команда, как и в прошлом году, будет дислоцироваться в городке Сан-Педро-дель-Пинатар.

У "Кривбасса" запланировано проведение шести контрольных матчей . Зимние сборы продлятся до 12 февраля, после чего команда вернется в Кривой Рог.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Кривбасс" занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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