Опальный защитник Кривбасса прибыл в расположение Карпат

Защитник "Кривбасса" Тимур Стецьков в пятницу, 10 января, был замечен в расположении " Карпат ".

Ранее была информация, что клубы уже договорились о трансфере, а официально о переходе должно быть объявлено после 10 января.

Другие потенциальные новички львовян – земляки из "Руха" Игорь Краснопир, Олег Федор, Илья Квасница. Они не против перехода, но им еще надо пройти детальный медосмотр.

Напомним, что Стецьков отказался продлевать контракт с криворожским клубом и еще в середине сентября был отстранен от работы с первой командой. Его соглашение с криворожским клубом рассчитано до конца текущего сезона.