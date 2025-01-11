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Опальный защитник Кривбасса прибыл в расположение Карпат
Судя по всему, Тимур Стецьков все таки переходит в львовский клуб
fckryvbas.com
Защитник "Кривбасса" Тимур Стецьков в пятницу, 10 января, был замечен в расположении "
Ранее была информация, что клубы уже договорились о трансфере, а официально о переходе должно быть объявлено после 10 января.
Другие потенциальные новички львовян – земляки из "Руха" Игорь Краснопир, Олег Федор, Илья Квасница. Они не против перехода, но им еще надо пройти детальный медосмотр.
Напомним, что Стецьков отказался продлевать контракт с криворожским клубом и еще в середине сентября был отстранен от работы с первой командой. Его соглашение с криворожским клубом рассчитано до конца текущего сезона.
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