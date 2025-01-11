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Опальный защитник Кривбасса прибыл в расположение Карпат

Премьер-лига
Обновлено

Судя по всему, Тимур Стецьков все таки переходит в львовский клуб

Опальный защитник Кривбасса прибыл в расположение Карпат

fckryvbas.com

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Тимур Стецьков в пятницу, 10 января, был замечен в расположении "Карпат".

Ранее была информация, что клубы уже договорились о трансфере, а официально о переходе должно быть объявлено после 10 января.

Другие потенциальные новички львовян – земляки из "Руха" Игорь Краснопир, Олег Федор, Илья Квасница. Они не против перехода, но им еще надо пройти детальный медосмотр.

Напомним, что Стецьков отказался продлевать контракт с криворожским клубом и еще в середине сентября был отстранен от работы с первой командой. Его соглашение с криворожским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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