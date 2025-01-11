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Федорчук - о спаррингах Шахтера и Динамо: Я это объясняю отсутствием у наших грандов класса

Премьер-лига

Шахтер и Динамо начали свои зимние сборы

Федорчук - о спаррингах Шахтера и Динамо: Я это объясняю отсутствием у наших грандов класса

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился впечатлениями о первых в этом году спаррингах украинских грандов: "Шахтера", который сыграл вничью – 2:2 с хорватским "Динамо" из Загреба, и киевских динамовцев, которые уступили немецкому "Магдебургу" – 1:3.

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"Уже давно прошли те времена, когда "горняки" и киевляне удачно проводили контрольные поединки. Я это объясняю отсутствием у наших грандов класса. Класс – это когда футболист в любом состоянии готов своими действиями способствовать достижению своей командой нужного результата.

Во-вторых, в составе обеих команд, такое впечатление, отсутствуют футболисты с генами вожаков, которые бы в трудный момент взяли игру на себя, отстояли победу.

И наконец, в "Шахтере" и "Динамо" практически отсутствует конкуренция за место в стартовом составе. И это изрядно мешает даже лидерам всегда действовать с максимальным настроем, потому что они знают, что равноценной замены им нет.

Конечно, это также негативно влияет на ход событий на поле.

Вывод? С таким уровнем подготовки нашим представителям будет очень трудно в конце января в последних поединках группового раунда еврокубков", - сказал Федорчук.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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