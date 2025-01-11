  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Несмотря на договоренности с Карпатами, лидер Руха пока остается в составе желто-черных
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Несмотря на договоренности с Карпатами, лидер Руха пока остается в составе желто-черных

Премьер-лига

Все должно решиться в ближайшее время

Несмотря на договоренности с Карпатами, лидер Руха пока остается в составе желто-черных

Фото: ФК Рух

Новина українською

Правый защитник "Руха" и сборной Украины Алексей Сыч, несмотря на договорённости о том, что он должен был перейти в "Карпаты", пока что продолжает тренироваться с командой Виталия Пономарева.

Как сообщает Sport.ua, сам футболист еще не определился в целесообразности смены "прописки". Конкретика с этим трансфером должна появиться на следующей неделе до отъезда "Карпат" и "Руха" на зарубежные этапы подготовки, соответственно, в Турцию и Словению.

Ранее была информация, что защитником интересовалось киевское "Динамо", но до переговоров не дошло, в то же время сам футболист был не против перебраться в Европу.

Сыч в текущем сезоне провел 17 матчей за "Рух" во всех турнирах. В его активе 4 результативных передачи.

Также футболист дебютировал за сборную Украины в матче Лиги наций против сборной Албании (2:1).

По теме
yellow-arrow
Шахтер ищет варианты с арендой для украинского вингера
yellow-arrow
Федорчук - о спаррингах Шахтера и Динамо: Я это объясняю отсутствием у наших грандов класса
yellow-arrow
Опальный защитник Кривбасса прибыл в расположение Карпат
Рух (Львов) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости