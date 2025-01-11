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Несмотря на договоренности с Карпатами, лидер Руха пока остается в составе желто-черных
Все должно решиться в ближайшее время
Фото: ФК Рух
Правый защитник "
Как сообщает Sport.ua, сам футболист еще не определился в целесообразности смены "прописки". Конкретика с этим трансфером должна появиться на следующей неделе до отъезда "Карпат" и "Руха" на зарубежные этапы подготовки, соответственно, в Турцию и Словению.
Ранее была информация, что защитником интересовалось киевское "Динамо", но до переговоров не дошло, в то же время сам футболист был не против перебраться в Европу.
Сыч в текущем сезоне провел 17 матчей за "Рух" во всех турнирах. В его активе 4 результативных передачи.
Также футболист дебютировал за сборную Украины в матче Лиги наций против сборной Албании (2:1).
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