Несмотря на договоренности с Карпатами, лидер Руха пока остается в составе желто-черных

Правый защитник " Руха " и сборной Украины Алексей Сыч, несмотря на договорённости о том, что он должен был перейти в "Карпаты", пока что продолжает тренироваться с командой Виталия Пономарева.

Как сообщает Sport.ua, сам футболист еще не определился в целесообразности смены "прописки". Конкретика с этим трансфером должна появиться на следующей неделе до отъезда "Карпат" и "Руха" на зарубежные этапы подготовки, соответственно, в Турцию и Словению.

Ранее была информация, что защитником интересовалось киевское "Динамо", но до переговоров не дошло, в то же время сам футболист был не против перебраться в Европу.

Сыч в текущем сезоне провел 17 матчей за "Рух" во всех турнирах. В его активе 4 результативных передачи.

Также футболист дебютировал за сборную Украины в матче Лиги наций против сборной Албании (2:1).