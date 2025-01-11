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Шахтер ищет варианты с арендой для украинского вингера
Антон Глущенко уже этой зимой может уйти в аренду
Фото: Шахтар
20-летний украинский "
Как сообщает источник, "горняки" ищут варианты для аренды хавбека, чтобы обеспечить его регулярной игровой практикой. Среди клубов, которые могут арендовать Антона, есть несколько клубов УПЛ, один из которых – "Ворскла", где он уже выступал ранее.
Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.
Напомним, что в текущем сезоне вингер сыграл за первую команду "Шахтера" всего 4 минуты, выйдя на замену в одном из матчей УПЛ.
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