Шахтер ищет варианты с арендой для украинского вингера

20-летний украинский " Шахтера " Антон Глущенко этой зимой может уйти в аренду, сообщает телеграм-канал "Inside UPL".

Как сообщает источник, "горняки" ищут варианты для аренды хавбека, чтобы обеспечить его регулярной игровой практикой. Среди клубов, которые могут арендовать Антона, есть несколько клубов УПЛ, один из которых – "Ворскла", где он уже выступал ранее.

Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

Напомним, что в текущем сезоне вингер сыграл за первую команду "Шахтера" всего 4 минуты, выйдя на замену в одном из матчей УПЛ.