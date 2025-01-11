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С игроком уже договорились. Чемпион Южной Америки хочет хавбека Шахтера

Премьер-лига
Обновлено

Ботафого хочет Марлона Гомеса

С игроком уже договорились. Чемпион Южной Америки хочет хавбека Шахтера

фото из свободных источников

Новина українською

Действующий чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес "Ботафого" продолжает активно интересоваться услугами 21-летнего центрального хавбека "Шахтера" Марлона Гомеса.

Как сообщает Globo, бразильский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Марлон счастлив в "Шахтере", однако считает свое возвращение в Рио-де-Жанейро хорошей возможностью в карьере и личной жизни. На такую позицию футболиста влияет война в Украине со всеми трудностями, которые она порождает.

Теперь "Ботафого" начал переговоры с украинским клубом о полноценном трансфере.

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При этом источник заявляет, что переговоры для "Батофого" будет непростыми, так как "Шахтер", вероятно, запросит за хавбека не менее 15 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне Марлон Гомес сыграл за "горняков" 18 официальных матчей, в которых отдал 3 ассиста.

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Источник:
Globo
Опубликовал: Михаил Черныш
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