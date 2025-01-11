"Хоть 10 000 долларов давай, все равно много у них не выиграешь". Безотосный - об матчах против Динамо и Шахтера

Экс-голкипер запорожского "Металлурга", "Черноморца" и "Габалы" Дмитрий Безотосный рассказал о том, какие у "Черноморца" были премиальные за победу над "Динамо" и "Шахтером".

"Черноморец" в 2011 году вернулся в УПЛ. Вы начали в команде играть в сезоне 2011/2012. В клубе говорили, что хотят играть в еврокубках?

Да, я понимал, что это не просто слова. Бывает, руководство ставит задачу, но мы понимаем, что за этим ничего не стоит. Михалыч (президент Леонид Климов) относился иначе. Все в клубе делали свой вклад.

В 2013 году "Черноморец" вышел в финал Кубка Украины, сыграл в Суперкубке, вышел из группы Лиги Европы в плей-офф. Как вам это удалось?

Весь клуб работал на это. Вся команда, все на базе. Даже столовая. "Днепр" в 2015 году вышел в финал Лиги Европы, а у клуба денег не было. А команда была. Мы — футболисты, мы же хотим что-то выиграть, дело не только в деньгах.

Выходишь на стадион "Черноморец": 33 тысячи зрителей только официально, люди сидят на лестнице, друг у друга на руках.

На Лигу Европы у "Черноморца" были выше премиальные, чем на УПЛ. У клуба были выше доходы от еврокубков.

На "Шахтер" и "Динамо" премиальные тоже были повышенными. Но там, хоть 10 000 долларов давай, все равно много у них не выиграешь. Были разговоры, что "Динамо" могло доплатить за очки, отобранные у "Шахтера", и наоборот.

Вы же обыграли "Динамо" в Киеве в 2013-м — 2:1. За такие матчи и могли доплатить?

Вроде бы. Давали чуть больше. Клуб дал как всегда. И, скорее всего, из того "общака", который "Черноморцу" передала третья сторона, "щипали" и нам немного.

В 2010-2014 годах у нас был очень сильный чемпионат. Против кого было тяжелее всего играть?

Против "Шахтера". Скорость в атаке была феерическая. Тайсон был очень реактивным. Виллиан крутил позвонки на фланге, защитников потом к реабилитологу надо было вести. Мхитарян — это была голова, хоть он и не самый быстрый. Умом компенсировал недостаток скорости.