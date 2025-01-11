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Карпаты подписали контракт с защитником Кривбасса
Уже пришли к согласию
fckryvbas.com
Центральный защитник "Кривбасса" Тимур Стецьков подписал контракт с "Карпатами". Об этом сообщает ТаТоТаке.
Соглашение будет действовать следующие три года с опцией продления. Львовяне заплатили за защитника ориентировочно 500 тысяч долларов.
Контракт Стецькова с “Кривбассом” завершался в конце текущего сезона. Защитник отказался продлевать соглашение с криворожцами.
В последний раз Тимур играл за команду Юрия Вернидуба 1 сентября прошлого года. С этого времени он ни разу не попал в заявку команды. В общей сложности на его счету один гол в девяти встречах этого сезона в УПЛ и еврокубках.
Кроме "Кривбасса" ранее Стецьков выступал также за "Александрию". В общей сложности он провел 105 матчей в УПЛ.
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