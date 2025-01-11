Карпаты подписали контракт с защитником Кривбасса

Центральный защитник "Кривбасса" Тимур Стецьков подписал контракт с "Карпатами". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Соглашение будет действовать следующие три года с опцией продления. Львовяне заплатили за защитника ориентировочно 500 тысяч долларов.

Контракт Стецькова с “Кривбассом” завершался в конце текущего сезона. Защитник отказался продлевать соглашение с криворожцами.

В последний раз Тимур играл за команду Юрия Вернидуба 1 сентября прошлого года. С этого времени он ни разу не попал в заявку команды. В общей сложности на его счету один гол в девяти встречах этого сезона в УПЛ и еврокубках.

Кроме "Кривбасса" ранее Стецьков выступал также за "Александрию". В общей сложности он провел 105 матчей в УПЛ.