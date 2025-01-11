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Карпаты подписали контракт с защитником Кривбасса

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Уже пришли к согласию

Карпаты подписали контракт с защитником Кривбасса

fckryvbas.com

Новина українською

Центральный защитник "Кривбасса" Тимур Стецьков подписал контракт с "Карпатами". Об этом сообщает ТаТоТаке.

Соглашение будет действовать следующие три года с опцией продления. Львовяне заплатили за защитника ориентировочно 500 тысяч долларов.

Контракт Стецькова с “Кривбассом” завершался в конце текущего сезона. Защитник отказался продлевать соглашение с криворожцами.

В последний раз Тимур играл за команду Юрия Вернидуба 1 сентября прошлого года. С этого времени он ни разу не попал в заявку команды. В общей сложности на его счету один гол в девяти встречах этого сезона в УПЛ и еврокубках.

Кроме "Кривбасса" ранее Стецьков выступал также за "Александрию". В общей сложности он провел 105 матчей в УПЛ.

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Кривбасс (Кривой Рог) Карпаты (Львов) Тимур Стецьков
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
11.01.2025 в 11:07
500 тисяч - це ще нормально Кривбас виторгував, за пів роки контракту.
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Комментарии 2
alexrico11 (Кривий Ріг)
11.01.2025 в 11:07
500 тисяч - це ще нормально Кривбас виторгував, за пів роки контракту.
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жека-киев (биг виладж)
11.01.2025 в 11:33
Да, то дох-я.Прінса продали за 600чи 700 Враховуючи, як по бидляцькі вони себе повели, треба було принципово ніх-я не платити.Підписати попередній, шоб гравець не нервував, прописати йому якісь 50тищ підйомних, тай було б ок. Тим більше, шо фактично грати 3 місяці, березень-травень, і Карпатам нічого не загрожує - ні виліт ні єврокубки
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