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Сделали предложение. Шахтёр заинтересован в трансфере защитника чемпиона Уругвая
Посмотрим, чем это закончится
Фото: ФК Шахтар
Донецкий "Шахтёр" заинтересован в трансфере защитника чемпиона Уругвая.
По информации источника, центральный защитник уругвайского "Пеньяроля" Хуан Родригес привлёк внимание "Шахтёра".
Украинский клуб сделал первое предложение за 19-летнего футболиста в размере 6 млн евро с включением процента от будущих продаж футболиста.
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Прошлый сезон Родригес провёл в аренде в уругвайском "Бостон Ривере", в котором сыграл в 23-х матчах. Также защитник дебютировал в сборной Уругвая в гостевом матче против Коста-Рики.
TransferMarkt оценивает футболиста в 800 тыс евро.
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