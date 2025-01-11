Сделали предложение. Шахтёр заинтересован в трансфере защитника чемпиона Уругвая

Донецкий "Шахтёр" заинтересован в трансфере защитника чемпиона Уругвая.

По информации источника, центральный защитник уругвайского "Пеньяроля" Хуан Родригес привлёк внимание "Шахтёра".

Украинский клуб сделал первое предложение за 19-летнего футболиста в размере 6 млн евро с включением процента от будущих продаж футболиста.

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Прошлый сезон Родригес провёл в аренде в уругвайском "Бостон Ривере", в котором сыграл в 23-х матчах. Также защитник дебютировал в сборной Уругвая в гостевом матче против Коста-Рики.

TransferMarkt оценивает футболиста в 800 тыс евро.