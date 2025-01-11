Не хочет играть в Шахтере. Венесуэльский форвард ищет клуб для продолжении карьеры

Кевин Келси, вернувшийся в расположение "Шахтера" после аренды, снова собирается покинуть команду УПЛ, только на этот раз навсегда.

По информации журналиста Даниэля Нохры, венесуэльским форвардом интересуются итальянская "Парма" и американский "Портленд". Эти два клуба заинтересованы в полноценном трансфере 20-летнего игрока. Отмечается, что сейчас Кевин Келси размышляет о своем будущем в карьере.

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Напомним, последним клубом, за который выступал Келси, был американский "Цинциннати". Он провел 25 матчей за команду и забил шесть голов.