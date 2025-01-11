Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не хочет играть в Шахтере. Венесуэльский форвард ищет клуб для продолжении карьеры
Среди вариантов Парма и Портленд
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Кевин Келси, вернувшийся в расположение "Шахтера" после аренды, снова собирается покинуть команду УПЛ, только на этот раз навсегда.
По информации журналиста Даниэля Нохры, венесуэльским форвардом интересуются итальянская "Парма" и американский "Портленд". Эти два клуба заинтересованы в полноценном трансфере 20-летнего игрока. Отмечается, что сейчас Кевин Келси размышляет о своем будущем в карьере.
Напомним, последним клубом, за который выступал Келси, был американский "Цинциннати". Он провел 25 матчей за команду и забил шесть голов.
Популярное сейчас
- Легионер Полесья написал прощальный пост в своем Instagram
- Победа Байера, Динамо проиграло в ТМ, решение Ла Лиги по игрокам Барсы. Главные новости за 10 января
- Журналист объяснил, почему Шведа не будет в Карпатах
- У футболиста Вереса умерла жена. Ей было 34 года
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
Комментарии 1