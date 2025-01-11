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Не хочет играть в Шахтере. Венесуэльский форвард ищет клуб для продолжении карьеры

Премьер-лига

Среди вариантов Парма и Портленд

Не хочет играть в Шахтере. Венесуэльский форвард ищет клуб для продолжении карьеры

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Кевин Келси, вернувшийся в расположение "Шахтера" после аренды, снова собирается покинуть команду УПЛ, только на этот раз навсегда.

По информации журналиста Даниэля Нохры, венесуэльским форвардом интересуются итальянская "Парма" и американский "Портленд". Эти два клуба заинтересованы в полноценном трансфере 20-летнего игрока. Отмечается, что сейчас Кевин Келси размышляет о своем будущем в карьере.

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Напомним, последним клубом, за который выступал Келси, был американский "Цинциннати". Он провел 25 матчей за команду и забил шесть голов.

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Шахтер (Донецк) Портленд Тимберс (США) Парма Кевин Келси
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1 голосов
Источник:
cantogoles
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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download1 (huyersk)
11.01.2025 в 13:26
Мабуть нажаль сам Келсі не зв'язує свою кар'єру з Шахтарем.. Форвард класний..
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
11.01.2025 в 13:26
Мабуть нажаль сам Келсі не зв'язує свою кар'єру з Шахтарем.. Форвард класний..
Ответить
0
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