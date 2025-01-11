Super Ivan в Александрии все? Ротань ищет замену Калюжному

"Александрия" активно ищет замену Калюжному. Об этом сообщает Inside UPL.

Полузащитник "Александрии" и сборной Украины Иван Калюжный не собирается подписывать новый контракт с клубом и уже через полгода получит статус свободного агента. Отмечается, что клуб, в котором Калюжный продолжит карьеру, пока неизвестен, однако "Александрия" уже ищет замену 26-летнему полузащитнику.

Напомним, за этот сезон Иван Калюжный сыграл в 16 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.