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Super Ivan в Александрии все? Ротань ищет замену Калюжному
Не видит смысла продолжать играть за Александрию
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" активно ищет замену Калюжному. Об этом сообщает Inside UPL.
Полузащитник "Александрии" и сборной Украины Иван Калюжный не собирается подписывать новый контракт с клубом и уже через полгода получит статус свободного агента. Отмечается, что клуб, в котором Калюжный продолжит карьеру, пока неизвестен, однако "Александрия" уже ищет замену 26-летнему полузащитнику.
Напомним, за этот сезон Иван Калюжный сыграл в 16 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:Fabrizio_Upl
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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