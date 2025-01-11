Тренер дебютанта УПЛ: Обратились с просьбой перенести стартовый матч, а они согласились перенести лишь на день. Жестокий мир Премьер-лиги

Попадание "Левого берега" в Премьер-лигу оказалось неожиданным. Для футбольной общественности Украины ситуация с молодой пристоличной командой напомнила уникальный случай из 1992 года, когда сборная Дании по причине отстранения Югославии из-за войны была включена в список участников чемпионата Европы всего за несколько дней до его старта. Тогда датских футболистов в срочном порядке отозвали из отпусков и они совершили невероятное – стали чемпионами! Что-то подобное наблюдалось и в разгар лета прошлого года, когда стало известно, что "Левый берег" как бронзовый призер чемпионата первой лиги получит шанс побороться за повышение в ранге с помощью так называемого "Турнира четырех" (в нем также участвовали "Металлист 1925", "Минай" и "Оболонь"). И надо же было такому случиться: команда Виталия Первака стала его победительницей, завоевав право играть в сезоне-2024/25 в УПЛ.

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– Сравнение со сборной Дании после победы в турнире приходилось слышать? – интересуюсь у рулевого "Левого берега".

– (Улыбается). Нет, не приходилось. Такого сравнения не было. А вот то, как Дания стала чемпионом Европы, я хорошо помню.

- Не кажется ли вам, что такая параллель вполне уместна?

– Может и так. Чемпионат Европы – это быстротечный турнир, а у нас все только начиналось.

- Что помогло "Левому берегу" выиграть "Турнир четырех" – раскрепощенность или везение?

– Скорее всего, желание тренерского штаба, футболистов и президента нашего клуба доказать, что "Левый берег" достоин играть в Премьер-лиге. Игровой состав, как и тренерский штаб были те же, поэтому если судьба нам подарила такую ​​возможность, то нужно было ее непременно использовать.

– В новый сезон ваша команда ступила в качестве участника УПЛ. В клубе к этому, похоже, никак не были готовы…

– Это стало для всех неожиданностью. Мы ведь планировали играть в первой лиге, а наша команда U-19 – во второй. Но когда каждый из коллективов готовился к своим турнирным делам, произошло то, что произошло – нам пришлось сыграть в матчах турнира, который определял, кто получит дополнительное право играть в элите. В первые двое суток, прошедших со дня нашего финального матча с "Минаем", нам нужно было перестроиться.

- Было тяжело?

- У нас в клубной структуре работают опытные люди, которые уже хорошо знают специфику УПЛ еще со времен работы в "Александрии". Это президент клуба Николай Лавренко и вице-президент Игорь Матаков. Да и мы с нашим тренерским штабом тоже не новые люди в футболе и в Премьер-лиге в частности. Так что "Левый берег" перестроился и пошел по новому пути. Вышло так, как в известной поговорке: "Все новое – это забытое старое".

- Что стало для вас, как главного тренера, самым тяжелым на дистанции в четыре с лишним месяца?

- Умение донести до футболистов мысли и убедить их в том, что они тоже способны играть в классе сильнейших. Понятное дело, что было много неудач, объясняемых нехваткой опыта у наших подопечных. И мы это хорошо понимаем. В течение длительной дистанции осенней части чемпионата нам было очень тяжело. Были очень сложные матчи, у нас был сложный период. Я считаю, что ребята все выдержали и выступили достойно.

– Уровень разницы в классе соперников по сравнению с прошлым сезоном в первой лиге сразу же почувствовали?

– Сразу. И я, и руководство нашего клуба это почувствовали после поединка с тем же "Минаем". Через день или два наш клуб обратился в ЛНЗ с просьбой перенести стартовый матч чемпионата Премьер-лиги на более поздний срок, ведь у нас было мало времени даже для малейшей подготовки к дебюту в элите. В черкасском клубе нам дали согласие по переносу всего на один день. Вот тогда мы и почувствовали, что никто за тебя не будет переживать, никто не будет думать и никто не пойдет на компромиссы. Каждому – свое. К сожалению, это жестокий мир Премьер-лиги, и от этого никуда не денешься.

- Старт у "Левого берега" получился действительно тяжелым – три поражения подряд. Однако одно дело – результат, а совсем другое – игра…

– Наша команда достойно отыграла первый поединок в элите с ЛНЗ, и мы все хорошо помним, как именно пропустили мяч. Потом была игра с "Ворсклой", где до первого гола в наши ворота тоже играли очень достойно. И хотя опыт стартовых игр был в целом отрицательным, команда все же прибавляла.

- После трех стартовых поражений ваши подопечные сумели одержать две победы – над "Черноморцем" и "Вересом". Насколько они помогли команде поверить в свои силы?

– Ключевым на начальном отрезке наших выступлений в Премьер-лиге был матч с "Черноморцем". Мы в нем победили, хотя игра была очень нервной. Ведь "Черноморец" – команда очень хорошая, к тому же у нее опытный тренерский штаб. В этом матче мы забили мяч, после чего было большое желание сохранить этот результат. Иногда приходилось просто отбиваться, но мы все же добились своего – победили. А следующая игра, с "Вересом", можно сказать, пошла по накату. Первый тайм для нас был ужасным, мы могли пропустить много мячей. Но получилось так, как получилось – наша команда проявила характер и сумела выиграть. После этого пошли на первый для нас отдых, возникший в связи с сентябрьскими матчами национальной сборной.

– В ходе первого круга был длительный отрезок, когда "Левый берег" не знал радости побед на протяжении десяти туров подряд, удовлетворившись лишь четырьмя ничьими в нем. В чем причина?

– Здесь комплекс причин. Одна из них – мы долгое время не могли забить. Я точно уже не помню, но, возможно, наша команда установила рекорд по самому длинному количеству времени без голов (это 903 минуты, второй показатель безголевой серии в истории чемпионата Украины – прим. авт.). Но, несмотря на этот негативный показатель, команда продолжала работать и гнуть свою линию. Самое главное то, что мы не шарахались из стороны в сторону, а просто шли своим путем. Ребята – молодцы, они все испытания достойно выдержали.

- Начало второго круга оказалось для вашей команды достаточно обнадеживающим: две "реваншистские" победы в двух матчах – над ЛНЗ и "Ворсклой". За счет чего их удалось добыть?

- Еще задолго до двух выигрышей у "Левого берега" были игры, которые позволяли убедиться в том, что мы двигаемся в правильном направлении. Стоит вспомнить поединок с "Ингульцом", в котором мы хоть и сыграли 0:0, все почему-то считали, что это отрицательный для нас результат. Однако замечу, что команда из Петрово умеет играть в футбол и могла бы обыграть кого угодно в этом чемпионате. А еще была встреча с "Оболонью", когда почти весь второй тайм мы проигрывали 0:1, и только в компенсированное время благодаря характеру и желанию сумели сравнять счет и достичь ничьей. Что касается упомянутых вами победных поединков с ЛНЗ и "Ворсклой", то и в них ребята проявили характер. Если говорить о ЛНЗ, то это очень хорошая команда. Уступая по ходу игры в один мяч, мы сумели не только сравнять счет, но и вырвать победу. Ну а игра в Полтаве с "Ворсклой"… Я не стану приукрашивать наши заслуги или что-то говорить о сопернике, но честно говоря, на таком поле в тот день любая команда могла выиграть у любой другой. В том матче нам, возможно, немного повезло, а "Ворскле" же наоборот – в чем-то не повезло. По моему мнению, поле нивелировало все мастерство футболистов полтавской команды. И опять же: решающую роль в поединке с "Ворсклой" сыграл характер наших ребят.

– Покинув опасную зону, "Левый берег" значительно улучшил свои шансы в дальнейшей борьбе в элите. Пожалуй, не ошибусь, если предположу, что для получения высоких результатов клубное руководство готово на приобретение качественных исполнителей.

– Борьба возросла, и основные события еще впереди. Понятно, что она будет очень яростной, и все будут нервничать – как мы, так и наши соперники. Если говорить в этом плане о приобретении суперфутболистов, то скажу вот что: у "Левого берега" свой путь, о котором знают все клубы Премьер-лиги и все футболисты в Украине. У нас строится инфраструктура, строится академия – это закладывается фундамент для будущего. Так что будем всегда рады хорошим футболистам. Бросаться в крайности мы не собираемся, хотя и такая крайность не дает гарантии, что будет лучше. Следовательно, мы двигаемся вперед уверенными шагами, и сворачивать с этого пути не собираемся.

– Летом и в начале сентября команду пополнила большая группа новичков. Однако надежды тренерского штаба, похоже, оправдала только половина. Это так?

- Если выделять тех или иных футболистов отдельно, проанализировав пройденный нами путь в УПЛ, то я считаю, что футболисты, которые к нам пришли, принесли много пользы и помогли в осеннем отрезке сезона. Конечно, хотелось бы, чтобы было еще лучше, но как есть - так есть. Могу сказать, что твердыми игроками "основы" являются опытные Евгений Банада, Владислав Шаповал, Клим Приходько, Дмитрий Семенов, Тарас Галас. Пока не сказал своего последнего слова и Богдан Кобзарь. Поэтому есть над чем работать. Разумеется, когда приходят новые футболисты в неопытную команду, то им очень тяжело – и это понятно. Но все работают, никто не собирается вешать нос и никто не скулит и не жалуется на попадание или непопадание в стартовый состав. Принцип у нас один: кто сильнее – тот и выходит на поле. В этом вопросе все зависит от разных факторов – как тактического характера, так и физической готовности футболистов. У нас есть взаимопонимание между игроками и тренерским штабом, и все это понимают и продолжают работать.

– Как известно, команду покинули Андрей Спиваков, Александр Дударенко и Дмитрий Фастов.Может ли кто-нибудь из футболистов присоединиться к ним по мере появления в "Левом берегу" более квалифицированных исполнителей?

– Все возможно. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить тех футболистов, которые уже покинули "Левый берег". Выходя на поле в футболке нашей команды и борясь вместе с партнерами за результат, каждый из них принес большую пользу в развитии клуба. Самое главное, что все они – порядочные ребята. А будут ли у нас квалифицированные футболисты? Может быть, они и будут. Посмотрим. Надеюсь, что они будут. С некоторыми уже есть договоренность о переходе, некоторые уже готовятся с нами начать подготовку к весенней части чемпионата. Работы в этом направлении впереди много.

– Вы уже определили для себя приоритеты, по которым будет построена работа во время зимнего антракта?

– Да, конечно. В приоритете – физические кондиции футболистов. В начале зимней работы это самое главное, и я этим Америки не открою. Учитывая, что уже в двадцатых числах февраля нас ждет возобновление чемпионата, физическая готовность выйдет на первый план в первых трех-четырех играх. Стартовый матч весенней части сезона наша команда должна сыграть с "Шахтером", так что если мы не будем хорошо готовы физически, то нам будет очень и очень тяжело.

– Как спланирована зимняя работа у вашей команды?

– Команда соберется после отпуска 14 января. В течение двух недель будем работать дома. За это время планируем провести три спарринга, в первом из которых будем традиционно играть с командой выпускников клубной Академии, а во втором с представителем первой лиги - "Металлистом 1925". 29 января отправимся на тренировочный сбор в Турцию, откуда вернемся в Украину за два дня до нашего первого официального поединка с "Шахтером".