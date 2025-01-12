А плюсы будут? Слияние Руха и Карпат не сулит ничего хорошего...

В момент, когда все болельщики готовились встречать новый, уже аж 2025-й, год - медийное поле всколыхнула информационная бомба. Объединение двух львовских клубов - "Карпат" и "Руха". Бум! Что это было?! Как говорил классик: "Давайте разбираться".

Назвать эту новость тривиальной язык не повернется. Как минимум, да и как максимум, это решение будет иметь прямое влияние на судьбу не только этих команд, но и на дальнейшие перипетии в родной УПЛ. В каком формате будут существовать эти клубы, как будут доигрывать этот сезон, и какова судьба игроков "Руха"? Эти все вопросы остаются открытыми.

"Руководители клубов подарили нам футбольную бомбу. У "Руха" очень много хороших футболистов, с которыми "Карпаты" ощутимо усилятся. Одно дело, когда команда усиливается двумя-тремя футболистами раз в полгода и совсем другое - когда сливаются два действительно боеспособных коллектива. Целью объединения является ускорение процесса выхода команды в еврокубки, от чего выиграет весь львовский футбол", - прокомментировал данное событие бывший игрок "Карпат" Михаил Кополовец.

А мы вот вообще не считаем, что львовский футбол от этого выиграет. Почему? Читайте дальше.

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Подали эту информацию пафосно и помпезно. Конечно, речь идет о львовских "Карпатах". И как раз эта сторона однозначно выиграла от такого "решафла".

"Львов стоит большего - Клуба, который стабильно будет бороться за лидерские позиции в украинском футболе и достойно представлять нашу страну в европейских клубных соревнованиях. Уверены, что синергия наших потенциалов, активов и наработок приведет к увеличению количества качественных футболистов европейского уровня, которые принесут настоящую славу львовскому футболу", - говорится в официальном заявлении "Карпат".

Впрочем, в локальном смысле, в ближайшей перспективе подобное решение и в самом деле предстает перед нами в позитивном ключе. А если все-таки копнуть глубже и посмотреть на общую картинку, так сказать, от третьего лица? И вот в этих деталях как раз и кроется тот самый дьявол . Ибо, как мы все знаем, только в конкуренции и постоянной борьбе рождается что-то по-настоящему великое. Месси бы не стал таким великим без Роналду, а успехи «Реала» не были бы возможными без феерии той самой «Барселоны» Пепа Гвардиолы, которая заставила в прямом смысле измениться и подстроиться под современные реалии. И так далее, и так во всем. Подобных примеров в современном футболе, да и вообще в большом спорте - множество.

"Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают трудные времена".

Хорошо, если с "Карпатами" все более-менее понятно (вроде бы), то сказать, что будущее "Руха" как боевой единицы и организации в целом туманно - это ничего не сказать, от слова совсем.

Потеряли яркое львовское дерби

Начнем с самого банального. Как мы уже упомянули выше, самым очевидным последствием от этого "слияния" уже со следующего сезона станет потеря невероятно яркого львовского дерби. Противостояние, которое успело зародиться лишь недавно - в ноябре... И как феникс, ярко появилось, и не менее "ярко" сгорело.

На самом деле, если говорить с точки зрения украинского футбола в целом, как явления, а не судьбы отдельных функционеров, клубов или даже футболистов - то это трагедия. Из настоящих дерби у нас осталось "Украинское Классическое". И то, в последние годы битва между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" больше носит именно спортивную борьбу, чем именно битву в прямом смысле этого понятия. Нет, ни в коем случае не хотим сказать, что вечное дерби между динамовцами и "горняками" потеряло свой шарм. Но ведь хочется какой-то искры, ну правда же, хочется! И тут на помощь пришел как раз поединок между "Рухом" и "Карпатами". Открытый атакующий футбол, эмоциональное напряжение, самопожертвование на футбольном поле и борьба за результат до последней секунды - это все мы могли увидеть в осенних матчах в городе Льва.

Спортивная составляющая и судьба чемпионата

В логической цепочке последствий следующим на авансцену выходит непосредственно спортивный аспект, а именно судьба "Руха" в УПЛ. Сначала казалось, что "желто-черные" со следующей кампании исчезнут с футбольной карты Украины как полноценный боец на уровне чемпионата. Впрочем, как говорят различные источники - пока нет еще точной информации на счет дальнейшего будущего "Руха".

С Григорием Козловским, нынешним президентом львовян все понятно - не исключено, что именно финансовые проблемы были одной из причин, побудившей владельца клуба и руководство начать процесс объединения с "Карпатами". В частности, в состоянии "Руха" есть задолженности по заработной плате.

В логической цепочке последствий следующим на авансцену выходит непосредственно спортивный аспект, а именно судьба "Руха" в УПЛ. Сначала казалось, что "желто-черные" со следующей кампании исчезнут с футбольной карты Украины как полноценный боец на уровне чемпионата. Впрочем, как говорят различные источники - пока нет еще точной информации на счет дальнейшего будущего "Руха".

С Григорием Козловским, нынешним президентом львовян все понятно - не исключено, что именно финансовые проблемы были одной из причин, побудившей владельца клуба и руководство начать процесс объединения с "Карпатами". В частности, в состоянии "Руха" есть задолженности по заработной плате.

Однако, в информационном поле есть разные слухи - если "Рух" сумеет найти инвесторов на будущий сезон, то сможет остаться среди числа участников элитного дивизиона. Но, и очень вероятно, даже в этом случае об амбициозных целях "желто-черной" стороны Львова нужно будет забыть ... Сценариев в этом смысловом хаосе настолько много, что иногда даже теряешься. Например, накануне вообще появилась информация, что Григорий Козловский выйдет из статуса основателя "Руха" и получит должность в руководстве "львов".

Верить ли этому, каждый решает сам. Однако, пока все похоже на какой-то тотальный беспорядок. "Судьбоносное" и масштабное решение во всех смыслах для нашего футбола, и для львовского в частности, приняли. А как это все разруливать, такое впечатление, не продумали ... Ну что же, будем наблюдать с попкорном за этим "ящиком Пандоры".

Медийность и детско-юношеские школы

Чем дальше в лес, тем темнее чащи... Несемся вперед и натыкаемся на еще один аспект. Опять же, все упирается в ту же конкуренцию. Если нет достойных соперников, то зачем самосовершенствоваться. Вопрос, конечно риторический. Медийное противостояние, которое только набрало обороты с возвращением "Карпат" в элиту, захлебнулось - так и не начавшись... В этом кейсе сразу в памяти воспроизводится медийная борьба уже вышеупомянутых наших грандов - "Динамо" и "Шахтера". Когда едучи в киевском метро на "Украинское Классическое" и рассматривая окружающую рекламу, моментами было трудно понять, кто именно является "хозяином" этого матча...

Отсюда и вытекает вопрос детских и юношеских футбольных школ. Как они будут существовать, и как ребенку, который "топил" за одну команду, "добровольно-принудительно" одевать футболку другой... Приславутое "объединение усилий" в развитии молодежного футбола выглядит классно и круто только на бумаге. На деле вопросов просто колоссальное количество.

Судьба УПЛ и игроков

Кто-то скажет, ну так круто, когда в элитном дивизионе меньшее количество команд. Это "повышает" качество общего уровня футбола. Категорически не согласны. Ни разу, ни в одной галактике. Почему тогда в Европе так не делают? Почему, например в условных АПЛ и Ла Лиге по 20 команд? А действительно, почему... Наверное, это они что-то не понимают и знают лучше нас.

Кто, в случае "ухода" "Руха" от дел по спортивному принципу займет их место в УПЛ? По каким правилам будет организован процесс "обмена" игроками между взрослыми командами "Руха" и "Карпат"?

Еще больше удивляет тезис о "проблемах" "Руха" с футбольной точки в чемпионате - "не справляется молодая команда". Стоит только вспомнить поединок подопечных Виталия Пономарева с динамовцами СаШо - львовяне закрыли киевлян лучше, чем это делали более статусные условные "Шахтер" или "Полесье". Позицию в турнирной таблице говорит сама за себя. Всего один зачетный балл, ничего себе "разница"!

"В состав первой команды мы традиционно привлекли игроков из команды U-19 и "Руха-2". Также с нами тренируются игроки, которые находятся в клубе на просмотре. Пока не буду говорить кто останется, а кто покинет команду, ведь для этого мы должны пройти сборы, которые все покажут. Конечно, хочется усиления на каждую позицию, ведь они все являются важными. Богдан Слюбик поехал на сборы с киевским "Динамо", другие позиции тоже нуждаются в усилении. Наша задача не изменилась - мы должны побеждать в каждом матче. Главным для нас является развитие футболистов и команда будет работать для этого как и раньше", - сказал Пономарев в комментарии клубной пресс-службе", - рассказал коуч "желто-черных" после выхода основной команды из отпуска.

Ментальный диссонанс

В этом как раз и была суть. "Карпаты" - это о традициях, истории и преданности." Рух" - это полностью коммерческий в хорошем смысле этого слова подход. "Ман Юнайтед" и "Сити" - так сказать.

Подытоживая, можно с четкой уверенностью и даже определенной категоричностью, заявить, что вопросов в этой истории в геометрической прогрессии значительно больше чем ответов... Это решение о слиянии двух фундаментальных львовских клубов только на бумаге звучит "прикольно"... В любом случае, дальше будет!

Фото пресс-служб ФК "Рух" и ФК "Карпаты"