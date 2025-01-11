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Минай помешал немедленному трансферу Киселя в Ворсклу. Но есть вариант на будущее

Премьер-лига

Заменить Крупского мгновенно не получится

Минай помешал немедленному трансферу Киселя в Ворсклу. Но есть вариант на будущее

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Новина українською

Как уже сообщал UA-Футбол, "Ворскла" определялись с заменой для своего защитника Ильи Крупского, который перейдет, скорее всего, в "Металлист 1925". Полтавчане остановили свой выбор на футболисте "Черноморца" Ярославе Киселе.

Впрочем, как стало известно UA-Футбол, пока переговоры между "Черноморцем" и "Ворсклой" по трансферу Ярослава Киселя – на паузе. Дело в том, что одесская команда – уже вторая для 21-летнего защитника в текущем сезоне. Ведь в самом начале сезона был "Минай", в составе которого Кисель играл в мини-турнире за право участия в УПЛ. Новые и одноразовые соревнования от УАФ с участием "Миная", "Металлиста 1925", "Эпицентра" и "Левого Берега" относятся к сезону-2024/25, а потому заявиться за "Ворсклу" до конца чемпионата Кисель уже не сможет. Это просто запрещено Регламентом.

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Однако это не означает, что стороны не договорятся о переезде защитника в Полтаву летом. По крайней мере, как сообщают источники UA-Футбол, именно этот вариант "Черноморец" и "Ворскла" сейчас и обсуждают.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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