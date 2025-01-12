Премьер-лига
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Больше 220 раз. Какая команда УПЛ сфолила наибольшее количество раз в этом сезоне
Возглавила список львовская команда
Фото: ФК Полісся
Наибольшее количество раз в этом сезоне сфолила команда из Львова, а именно "Рух".
За первую половину сезона 2024/25 "Рух" сфолил 224 раза.
"Рух" - 224;
"Верес" - 218;
"Полесье" - 212;
"Оболонь" - 208;
"Колос" - 200.
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