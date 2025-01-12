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Знал все заранее. Олег Федорчук рассказал о провальном трансфере Динамо
Назвал переход вопиющей ошибкой
Фото: ФК Динамо Київ
Известный тренер Олег Федорчук вспомнил один из провальных трансферов киевского "Динамо", а именно трансфер нападающего Владислава Супряги из "Днепра-1" в "Динамо" летом 2018 года.
"Когда Супряга переходил в "Динамо", я работал во Второй лиге (возглавлял "Энергию") и мы играли с "Днепром-1". Помню, что на пресс-конференции у меня спросили о Супряге. Тогда я сказал, что лучше бы обратили внимание на нападающего из второй команды, а это был Довбик.
Тогда все подумали, наверное, я совсем не понимаю в футболе. К Супряге я относился очень скептически. У него слабое игровое мышление. Вопиющая ошибка "Динамо". Не понимаю, как можно было купить Супрягу за такие деньги, фактически не следя за игроком. Вот "Милан" "вел" Шевченко два сезона и только потом купил у "Динамо", — сказал Федорчук.
Напомним, Владислав Супряга находится на правах аренды в луганский "Заре", контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года, тогда нападающий снова вернется в "Динамо".
За этот сезон 24-летний игрок принял участие в 12 играх во всех официальных турнирах, однако не отличился ни голом, ни ассистом.
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