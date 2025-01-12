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Динамо – ФКСБ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени

Динамо – ФКСБ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото - ФК Динамо

Новина українською

"Динамо" на сборах в Турции проведёт второй контрольный матч.

ФКСБ в Чемпионате Румынии занимает второе место, набрав 37 очков. Первому месту они уступают лишь по разнице мячей. Также клуб продолжает борьбу в Лиге Европы, находясь на10-м месте.

Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени

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Онлайн видеотрансляция на YouTube канале "Динамо"

Контрольный матч

12 января 2025. Белек.

"Динамо" (Киев) - "ФКСБ" (Бухарест)

Трансляция: YouTube канал "Динамо"

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3.85
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Динамо (Киев) ФКСБ (Бухарест) Контрольный матч
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Don_Benito (Буча)
12.01.2025 в 14:35
Нащо то підбирати в спаринги таких сильних суперників? Зараз знову буде поразка і кепський настрій. Невже не було варіантів з другої польської ліги чи третьої молдавської?
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Комментарии 1
Don_Benito (Буча)
12.01.2025 в 14:35
Нащо то підбирати в спаринги таких сильних суперників? Зараз знову буде поразка і кепський настрій. Невже не було варіантів з другої польської ліги чи третьої молдавської?
Ответить
0
0

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