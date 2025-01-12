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Динамо – ФКСБ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
Фото - ФК Динамо
"Динамо" на сборах в Турции проведёт второй контрольный матч.
ФКСБ в Чемпионате Румынии занимает второе место, набрав 37 очков. Первому месту они уступают лишь по разнице мячей. Также клуб продолжает борьбу в Лиге Европы, находясь на10-м месте.
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция на YouTube канале "Динамо"
Контрольный матч
12 января 2025. Белек.
"Динамо" (Киев) - "ФКСБ" (Бухарест)
Трансляция: YouTube канал "Динамо"
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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