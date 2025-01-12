Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Зари – о войне: Это непросто для европейцев, которые привыкли жить по-другому
Рассказал о своей адаптации
Фото: ФК Зоря Луганськ
Защитник "Зари" Габриэль Эскинья рассказал о том, как проходит его адаптация в команде и оценил свое выступление в первой половине сезона.
В целом, адаптация прошла прекрасно. Команда хорошо меня восприняла, уважала меня, поэтому было легко и приятно присоединиться к "Заре". Буквально все помогали мне во всем.
Безусловно, в первую очередь, общаюсь больше с тренером Младеном Бартуловичем, с Башичем, Мичиным, Тронтелом. Но и другие ребята всегда рады помочь.
Каждый день мы с некоторыми игроками ходим пить кофе в кофейню рядом с базой и общаемся. По моему мнению, это делает нас более мощными, близкими друг к другу. К тому же пить кофе в кафе - это свой вайб.
Сначала ты не играл, но чуть позже, удалось получить место в стартовом составе.
Некоторое время было сложно. Понимал, что пришел в большой клуб, который всегда занимает высокие места и ставит перед собой высокие цели. Также понимал, что будет конкуренция. Поэтому был готов тогда и готов сейчас к работе.
Тренерский штаб поверил в меня и я буду делать все от себя зависящее, чтобы оправдать их ожидания.
Расскажи о периоде своей жизни в Украине.
Сейчас сложная ситуация в Украине. Идет война. Сначала было сложно - часто нет света, мы не можем выходить на улицу после 23:00. Это непросто для европейцев, которые привыкли жить по-другому.
Но в то же время это дает возможность больше общаться друг с другом, больше прогрессировать.
Что скажешь по поводу закончившейся части сезона.
Если бы где-то у нас было больше фарта, возможно, мы могли бы уже быть в первой пятерке. Но это футбол. Если мы будем работать так дальше, то обязательно сможем быть выше в турнирной таблице.
Как проходит отпуск?
Отдыхать всегда хорошо. Но я и стараюсь также поддерживать форму. Уже скоро снова к работе, поэтому жду серьезной работы в Турции.
В конце интервью хочу сказать, что очень благодарен клубу и руководству, за то, что позволили мне играть на таком уровне, поверили в меня, позволили прогрессировать. Уверен, мы вместе сможем достичь хорошего результата.
Популярное сейчас
- Прошелся по имениннику. Мирон Маркевич вспомнил, как работал с Милевским
- Дебютный хет-трик в карьере. Полузащитник Ман Сити впервые забил три гола
- Орлы выиграли Кубок лиги почти после 9-летней паузы. Спортинг - Бенфика 1:1 (6:7 по пен.). Обзор матча
- "Боль навсегда", - у защитника Вереса ушла из жизни жена
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО