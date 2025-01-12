Защитник Зари – о войне: Это непросто для европейцев, которые привыкли жить по-другому

Защитник "Зари" Габриэль Эскинья рассказал о том, как проходит его адаптация в команде и оценил свое выступление в первой половине сезона.

В целом, адаптация прошла прекрасно. Команда хорошо меня восприняла, уважала меня, поэтому было легко и приятно присоединиться к "Заре". Буквально все помогали мне во всем.

Безусловно, в первую очередь, общаюсь больше с тренером Младеном Бартуловичем, с Башичем, Мичиным, Тронтелом. Но и другие ребята всегда рады помочь.

Каждый день мы с некоторыми игроками ходим пить кофе в кофейню рядом с базой и общаемся. По моему мнению, это делает нас более мощными, близкими друг к другу. К тому же пить кофе в кафе - это свой вайб.

Сначала ты не играл, но чуть позже, удалось получить место в стартовом составе.

Некоторое время было сложно. Понимал, что пришел в большой клуб, который всегда занимает высокие места и ставит перед собой высокие цели. Также понимал, что будет конкуренция. Поэтому был готов тогда и готов сейчас к работе.

Тренерский штаб поверил в меня и я буду делать все от себя зависящее, чтобы оправдать их ожидания.

Расскажи о периоде своей жизни в Украине.

Сейчас сложная ситуация в Украине. Идет война. Сначала было сложно - часто нет света, мы не можем выходить на улицу после 23:00. Это непросто для европейцев, которые привыкли жить по-другому.

Но в то же время это дает возможность больше общаться друг с другом, больше прогрессировать.

Что скажешь по поводу закончившейся части сезона.

Если бы где-то у нас было больше фарта, возможно, мы могли бы уже быть в первой пятерке. Но это футбол. Если мы будем работать так дальше, то обязательно сможем быть выше в турнирной таблице.

Как проходит отпуск?

Отдыхать всегда хорошо. Но я и стараюсь также поддерживать форму. Уже скоро снова к работе, поэтому жду серьезной работы в Турции.

В конце интервью хочу сказать, что очень благодарен клубу и руководству, за то, что позволили мне играть на таком уровне, поверили в меня, позволили прогрессировать. Уверен, мы вместе сможем достичь хорошего результата.