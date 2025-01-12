Макуана: В Полесье забрали мой паспорт, они травмировали меня психологически

Вингер "Полесье" Бени Макуана прокомментировал слухи о том, что у него в житомирском клубе забрали паспорт на несколько дней.

“Информация правдива, они забрали мой паспорт на несколько дней. Они меня травмировали психологически, и я пообещал подать жалобу в суд. Я во многом пожертвовал ради этой команды, но, как это бывает в футболе, вице-президент повел себя довольно плохо. Он сказал, что не собирается отдавать мне мой паспорт назад”, – сказал Макуана в комментарии Tribuna.com.

Сегодня бывший журналист Игорь Бурбас опубликовал видео, в котором говорилось о таких действиях от "Полесья". В частности, вице-президент клуба Владимир Тесля не отдал паспорт Макуани, из-за чего тот “чуть ли не на неделю задержался в Украине”. Сейчас игрок уже дома.