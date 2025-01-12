Андриевский обманул Суркиса? Бурбас рассказал свою версию развития карьеры полузащитника

Бывший журналист Игорь Бурбас рассказал имеющуюся ему информацию о расторжении контракта Александра Андриевским с "Динамо".

По его словам, полузащитник выпросил у руководства клуба статус свободного агента. Однако Андриевский пообещал продолжить карьеру за границей, потому что Игорь Суркис не отпускал игрока в другую команду УПЛ на бесплатной основе.

Впоследствии Александр сообщил, что перейдет в “ЛНЗ”, ведь эта команда сейчас не является непосредственным конкурентом “Динамо”. Игорь Суркис согласился. А на следующий день Андриевский подписал контракт с житомирским "Полесьем".

Напомним, что в конце прошлого года "Динамо" официально попрощалось с Андриевским после почти 10 лет сотрудничества.

Добавим, что агентом футболиста является Вадим Шаблий.