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Андриевский обманул Суркиса? Бурбас рассказал свою версию развития карьеры полузащитника
Интересно и закручено
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Бывший журналист Игорь Бурбас рассказал имеющуюся ему информацию о расторжении контракта Александра Андриевским с "Динамо".
По его словам, полузащитник выпросил у руководства клуба статус свободного агента. Однако Андриевский пообещал продолжить карьеру за границей, потому что Игорь Суркис не отпускал игрока в другую команду УПЛ на бесплатной основе.
Впоследствии Александр сообщил, что перейдет в “ЛНЗ”, ведь эта команда сейчас не является непосредственным конкурентом “Динамо”. Игорь Суркис согласился. А на следующий день Андриевский подписал контракт с житомирским "Полесьем".
Напомним, что в конце прошлого года "Динамо" официально попрощалось с Андриевским после почти 10 лет сотрудничества.
Добавим, что агентом футболиста является Вадим Шаблий.
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