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Игорь Суркис – Милевскому: Вы заслужили безграничную любовь и уважение требовательных болельщиков Динамо
Юбиляр принимает поздравления
Фото: ФК Динамо
Президент "Динамо" Игорь Суркис поздравил бывшего нападающего "бело-синих" и сборной Украины Артема Милевского с сорокалетним юбилеем. Киевляне опубликовали ответные слова на своем официальном сайте.
“Уважаемый Артем!
От себя лично и многомиллионного динамовского сообщества позвольте поздравить Вас с юбилеем.
За годы выступлений в составе "Динамо" Вы заслужили безграничную любовь и уважение требовательных болельщиков "бело-синих", которых радовали своей яркой игрой, зрелищными голами и результативными передачами. В каждом матче Вы отдавались на поле ради достижения результата командой, часто получая болезненные удары от соперников, которые по-другому просто не могли Вас удержать. Вашей игрой увлекались не только в чемпионате Украины, но и в матчах еврокубков, за национальную сборную Украины, с которой Вы стали, в частности, четвертьфиналистом ЧМ-2006 в Германии.
В день юбилея хочу пожелать Вам, Артем, крепкого здоровья, семейного благополучия, достижения поставленных целей, а также осуществления общего для всех украинцев желания – скорейшего завершения войны и жизни под мирным небом без воздушных тревог и взрывов", – говорится в поздравлении.
Милевский выступал в составе с 2002 по 2013 год. На его счету 161 (87+74) результативное действие за 276 матчей и 11 завоеванных трофеев.
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