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Защитник Руха: Готовимся ко второй части сезона – у нас ничего не изменилось
Цели остаются те же
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Роман Дидык прокомментировал возвращение львовской команды из отпуска.
“Отпуск был хорошим, ведь мы смогли ментально перезагрузиться и отдохнуть от футбола. Первый период после отдыха мы поддерживали форму, работая без мяча. За неделю до выхода из отпуска игроки начали тренироваться в зале, выполняли беговую работу.
Теперь команда собралась на базе и начала сборы. Мы давно не виделись и были рады встретиться снова. Первые тренировки после отпуска всегда тяжелые. Во время отдыха ты так или иначе теряешь кондиции, так что нам сейчас нужно хорошо поработать, чтобы набрать свою форму.
Команда в штатном режиме готовится ко второй части сезона – у нас ничего не изменилось. Цели и задачи “Руха” в чемпионате и Кубке Украины неизменны, как и то, что мы должны играть в тот футбол, который исповедует наш клуб”, – сказал Дидык.
Роман в первой части чемпионата провел 16 матчей и отличился голом+ассистом. Он также провел один поединок в Кубке Украины.
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