Теперь – почти без экспериментов. Динамо объявило стартовый состав на второй спарринг в Турции

В рамках товарищеского матча на сборах в Турции "Динамо" сыграет против румынского "ФКСБ". Главный тренер киевлян Александр Шовковский выбрал стартовый состав на этот поединок.

Бущан – Тимчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Михайленко, Шапаренко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат.

Отметим, что в первом спарринге в Турции "Динамо" проиграло представителю второй германской Бундеслиги "Магдебургу" со счетом 1:3.

"Динамо" и "ФКСБ" начнут поединок в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.