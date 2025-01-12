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Теперь – почти без экспериментов. Динамо объявило стартовый состав на второй спарринг в Турции
Практически основа
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
В рамках товарищеского матча на сборах в Турции "Динамо" сыграет против румынского "ФКСБ". Главный тренер киевлян Александр Шовковский выбрал стартовый состав на этот поединок.
Бущан – Тимчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Михайленко, Шапаренко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат.
Отметим, что в первом спарринге в Турции "Динамо" проиграло представителю второй германской Бундеслиги "Магдебургу" со счетом 1:3.
"Динамо" и "ФКСБ" начнут поединок в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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