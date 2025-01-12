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"Есть обнадеживающие факты". Александр Бабич – о работе в Одессе, трансферном бане и потенциальных новичках Черноморца

Премьер-лига

Через неделю моряки будут паковать чемоданы

"Есть обнадеживающие факты". Александр Бабич – о работе в Одессе, трансферном бане и потенциальных новичках Черноморца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Домашний этап подготовки одесского "Черноморца" к весенней части сезона-2024/25 приблизился к экватору. Начиная с 7 января команда Александра Бабича проводит ежедневные тренировки, претворяя в жизнь расписанный заранее тренерским штабом план работы на зимний период. Об этом корреспонденту UA-Футбол рассказал главный тренер "моряков".

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– Работаем на своей учебно-тренировочной базе в Совиньоне в режиме двухразовых занятий, – рассказывает Александр Бабич. – За предыдущие пять дней футболисты хорошо побегали, набегав уже где-то под 60 километров, поэтому сегодня предусмотрена только одна тренировка. Радует то, что все это время погода в Одессе более или менее хорошая – светит солнце, нет осадков. Все это только способствует нашей работе. Все, что запланировано, выполняется без каких-либо корректив, переносов или смещений. Вместе с тем готовимся к выезду на тренировочные сборы в Турцию.

– Новые футболисты в расположении команды во время пребывания на турецком Средиземноморье будут?

– Сейчас руководство клуба занимается решением вопроса по снятию трансферного бана. Поэтому, учитывая этот обнадеживающий факт и будем ожидать приезда с целью просмотра новых футболистов, которые должны присоединиться к нам в Турции. А между тем привлекли к тренировкам с главной командой и нашу молодежь – с нами работает пятеро ребят из команды U-19.

- Надо полагать, что потенциальными новичками, которых "Черноморец" будет ждать в Турции, будут футболисты с паспортами других стран?

– Да. Их приезд именно в Турцию обусловлен разными нюансами по документам, связанными с пересечением украинской границы. Во время пребывания в Сиде мы будем пересматривать возможности легионеров в работе и контрольных матчах, после чего и будем определять их дальнейшую судьбу.

В самом начале подготовки к весеннему этапу чемпионата "Черноморец" работает без двух тренеров, которые один за другим получили приглашение перейти в штаб бывшего его рулевого Романа Григорчука в черкасском ЛНЗ. Сначала это коснулось тренера вратарей Андрея Глущенко, а затем и Сергея Политыло. Вакантные места заняли два представителя "Черноморца" U-19 – Евгений Боровик (он будет отвечать за подготовку голкиперов) и Анатолий Диденко.

В Турцию "Черноморец" планирует отправиться транзитом через Молдову 20 января.

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич эксклюзив UA-Футбол
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