Крупский не будет играть в Металлисте 1925 этой весной, - Источник

Защитник "Ворсклы" Илья Крупский не будет играть в "Металлисте 1925" этой весной.

По информации журналиста "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, есть план провести полгода в аренде в другом чемпионате.

"По моей информации, Крупский не будет играть в "Металлисте 1925" этой весной. Из того, что я знаю, есть план, есть вариант который нравится игроку, и я так понимаю, его агенту - это провести эти полгода в другом чемпионате, в другом клубе на правах полугодовой аренды, чтобы получить практику на более высоком уровне чем Первая лига украинского футбола", - сказал Спиваковский.