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Крупский не будет играть в Металлисте 1925 этой весной, - Источник
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Фото: Instagram
Защитник "Ворсклы" Илья Крупский не будет играть в "Металлисте 1925" этой весной.
По информации журналиста "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, есть план провести полгода в аренде в другом чемпионате.
"По моей информации, Крупский не будет играть в "Металлисте 1925" этой весной. Из того, что я знаю, есть план, есть вариант который нравится игроку, и я так понимаю, его агенту - это провести эти полгода в другом чемпионате, в другом клубе на правах полугодовой аренды, чтобы получить практику на более высоком уровне чем Первая лига украинского футбола", - сказал Спиваковский.
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Напомним, что по информации СМИ, Илья Крупский подписал контракт с харьковским "Металлистом 1925".
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