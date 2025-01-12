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Крупский не будет играть в Металлисте 1925 этой весной, - Источник

Премьер-лига
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Крупский не будет играть в Металлисте 1925 этой весной, - Источник

Фото: Instagram

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Защитник "Ворсклы" Илья Крупский не будет играть в "Металлисте 1925" этой весной.

По информации журналиста "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, есть план провести полгода в аренде в другом чемпионате.

"По моей информации, Крупский не будет играть в "Металлисте 1925" этой весной. Из того, что я знаю, есть план, есть вариант который нравится игроку, и я так понимаю, его агенту - это провести эти полгода в другом чемпионате, в другом клубе на правах полугодовой аренды, чтобы получить практику на более высоком уровне чем Первая лига украинского футбола", - сказал Спиваковский.

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Напомним, что по информации СМИ, Илья Крупский подписал контракт с харьковским "Металлистом 1925".

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Металлист 1925 (Харьков) Илья Крупский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Владислав Прийменко
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