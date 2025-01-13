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Динамо - Видзев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
Динамо - Видзев. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" проведет третий матч в рамках подготовки ко второму сезону в Турции. Соперником киевлян будет польский "Видзев".
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Начало встречи запланировано в 14:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Динамо".
Ранее динамовцы в спаррингах уступили немецкому "Магдебургу" (1:3) и обыграли румынский ФКСБ Стяуа (2:1).
Товарищеский матч
13.01.2025
"Динамо" Киев 14:00 "Видзев"
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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