Динамо - Видзев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

"Динамо" проведет третий матч в рамках подготовки ко второму сезону в Турции. Соперником киевлян будет польский "Видзев".

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Начало встречи запланировано в 14:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Динамо".

Ранее динамовцы в спаррингах уступили немецкому "Магдебургу" (1:3) и обыграли румынский ФКСБ Стяуа (2:1).

Товарищеский матч

13.01.2025

"Динамо" Киев 14:00 "Видзев"

Трансляция - YouTube-канал "Динамо"