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Динамо - Видзев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига

Динамо - Видзев. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Динамо - Видзев. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Динамо Київ

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"Динамо" проведет третий матч в рамках подготовки ко второму сезону в Турции. Соперником киевлян будет польский "Видзев".

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Начало встречи запланировано в 14:00 по киевскому времени. Трансляция поединка будет доступна на YouTube-канале "Динамо".

Ранее динамовцы в спаррингах уступили немецкому "Магдебургу" (1:3) и обыграли румынский ФКСБ Стяуа (2:1).

Товарищеский матч
13.01.2025
"Динамо" Киев 14:00 "Видзев"
Трансляция - YouTube-канал "Динамо"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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