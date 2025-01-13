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Защитник Динамо получил повреждение на сборах

Премьер-лига

Клуб сообщил подробности

Защитник Динамо получил повреждение на сборах

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Денис Попов во время подготовительного сбора, который команда проводит в Турции, получил незначительное повреждение. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Из-за этого Денис пропустил первые два контрольных матча команды на сборе - против немецкого "Магдебурга" (1:3) и румынского ФКСБ (2:1).

В ближайшее время игрок пройдет обследование, по итогу которого медицинский персонал сделает вывод о приблизительном сроке реабилитации.

В текущем сезоне Попов провел 22 матча за "Динамо" во всех турнирах и забил 2 гола.

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Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.01.2025 в 10:03
Дуже погано
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Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.01.2025 в 10:03
Дуже погано
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
13.01.2025 в 09:50
Знову...Єдиний ЦЗ хто вміє грати
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