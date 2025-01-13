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Защитник Динамо получил повреждение на сборах
Клуб сообщил подробности
Фото: ФК Динамо Київ
Центральный защитник "Динамо" Денис Попов во время подготовительного сбора, который команда проводит в Турции, получил незначительное повреждение. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.
Из-за этого Денис пропустил первые два контрольных матча команды на сборе - против немецкого "Магдебурга" (1:3) и румынского ФКСБ (2:1).
В ближайшее время игрок пройдет обследование, по итогу которого медицинский персонал сделает вывод о приблизительном сроке реабилитации.
В текущем сезоне Попов провел 22 матча за "Динамо" во всех турнирах и забил 2 гола.
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