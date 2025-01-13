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Футболист Полесья близок к смене клуба
Известно, куда может перейти игрок
Фото: Instagram
Защитник второй команды "Полесья" Сергей Корнийчук в ближайшее время перейти в клуб УПЛ. Речь идет о "Черноморце", который ищет быстрого левого защитника.
Одним из вариантов для одесситов стал 20-летний Сергей, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL". Согласно данным источника, "Черноморец" арендует игрока до конца сезона без права выкупа.
Ранее сообщалось, что Корнийчук уже прибыл в расположение клуба.
Реализация сделки зависит от того, сможет ли клуб снять трансферный бан. Если это произойдет, Корнийчук отправится с командой на сборы в Турцию.
В этом сезоне Сергей выступал исключительно за дубль "Полесья" во Второй лиге, где провел все 10 матчей. Летнее межсезонье он провел в "Полесье", перейдя из "Миная". В составе ужгородцев Корнийчук неплохо показал себя во второй части прошлого сезона в УПЛ и даже отметился дебютным голом.
Отмечается, что Сергей может быть не единственным новичком "Черноморца" из "Полесья". Активно обсуждается также аренда Эмиля Мустафаева. Также была информация, что одесситы арендуют центрбека житомирского клуба.
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