Футболист Полесья близок к смене клуба

Защитник второй команды "Полесья" Сергей Корнийчук в ближайшее время перейти в клуб УПЛ. Речь идет о "Черноморце", который ищет быстрого левого защитника.

Одним из вариантов для одесситов стал 20-летний Сергей, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL". Согласно данным источника, "Черноморец" арендует игрока до конца сезона без права выкупа.

Ранее сообщалось, что Корнийчук уже прибыл в расположение клуба.

Реализация сделки зависит от того, сможет ли клуб снять трансферный бан. Если это произойдет, Корнийчук отправится с командой на сборы в Турцию.

В этом сезоне Сергей выступал исключительно за дубль "Полесья" во Второй лиге, где провел все 10 матчей. Летнее межсезонье он провел в "Полесье", перейдя из "Миная". В составе ужгородцев Корнийчук неплохо показал себя во второй части прошлого сезона в УПЛ и даже отметился дебютным голом.

Отмечается, что Сергей может быть не единственным новичком "Черноморца" из "Полесья". Активно обсуждается также аренда Эмиля Мустафаева. Также была информация, что одесситы арендуют центрбека житомирского клуба.