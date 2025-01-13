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Колос начал подготовку ко второй части сезона
Команда пока занимается на базе в Софиевской Борщаговке
Фото: ФК Колос
"Колос" вышел из зимнего отпуска и начал подготовку ко второй части сезона 2024/2025.
Команда проведет недельный цикл подготовки на базе в Софиевской Борщаговке. 18-го января подопечные Александра Поздеева сыграют контрольный матч с "Ингульцом", а 21-го числа ковалевская делегация отправится на сбор в Турцию.
На заграничном сборе "Колос" запланировал семь спаррингов.
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Источник:ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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