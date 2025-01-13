Колос начал подготовку ко второй части сезона

"Колос" вышел из зимнего отпуска и начал подготовку ко второй части сезона 2024/2025.

Команда проведет недельный цикл подготовки на базе в Софиевской Борщаговке. 18-го января подопечные Александра Поздеева сыграют контрольный матч с "Ингульцом", а 21-го числа ковалевская делегация отправится на сбор в Турцию.

На заграничном сборе "Колос" запланировал семь спаррингов.