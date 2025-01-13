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Колос начал подготовку ко второй части сезона

Премьер-лига

Команда пока занимается на базе в Софиевской Борщаговке

Колос начал подготовку ко второй части сезона

Фото: ФК Колос

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"Колос" вышел из зимнего отпуска и начал подготовку ко второй части сезона 2024/2025.

Команда проведет недельный цикл подготовки на базе в Софиевской Борщаговке. 18-го января подопечные Александра Поздеева сыграют контрольный матч с "Ингульцом", а 21-го числа ковалевская делегация отправится на сбор в Турцию.

На заграничном сборе "Колос" запланировал семь спаррингов.

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Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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