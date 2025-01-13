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Макуана прокомментировал свой возможный переход в клуб УПЛ
Вингер рассказал, ведет ли он переговоры с ЛНЗ
Фото: Полісся
Вингер "Полесья" Бени Макуана ответил на вопрос по поводу возможного перехода в ЛНЗ.
"Не веду с ними переговоров", - сказал Макуана для Tribuna.com.
Журналист Игорь Бурбас сообщал, что "Полесье" может отдать Макуана в аренду в ЛНЗ. Черкасский клуб ищет вингера. По словам Бурбаса, Макуана в приоритете на эту позицию.
Ранее 22-летний конголезец попрощался с "Полесьем". Также футболист заявлял, что клуб забирал у него паспорт на несколько дней. Житомирский клуб уже отреагировал на скандальное заявление футболиста.
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