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Макуана прокомментировал свой возможный переход в клуб УПЛ

Премьер-лига

Вингер рассказал, ведет ли он переговоры с ЛНЗ

Макуана прокомментировал свой возможный переход в клуб УПЛ

Фото: Полісся

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Вингер "Полесья" Бени Макуана ответил на вопрос по поводу возможного перехода в ЛНЗ.

"Не веду с ними переговоров", - сказал Макуана для Tribuna.com.

Журналист Игорь Бурбас сообщал, что "Полесье" может отдать Макуана в аренду в ЛНЗ. Черкасский клуб ищет вингера. По словам Бурбаса, Макуана в приоритете на эту позицию.

Ранее 22-летний конголезец попрощался с "Полесьем". Также футболист заявлял, что клуб забирал у него паспорт на несколько дней. Житомирский клуб уже отреагировал на скандальное заявление футболиста.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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