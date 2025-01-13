Контрольный матч. Динамо – Видзев 1:1. Ничья с середняком чемпионата Польши

В понедельник киевское "Динамо" на сборах в Турции сыграло свой третий контрольный матч. В этот раз соперником подопечных Шовковского был представитель польской Экстраклясы - "Видзев" из города Лодзь.

В 2025 году "Динамо" уже успело сыграть два спарринга - против немецкого "Магдебурга" (1:3) и румынского ФКСБ (2:1). Для поляков день накануне игры с "Динамо" стал первым полноценным тренировочным в рамках подготовки к возобновлению сезона. "Видзев" – типичный середняк польского чемпионата. Пока команда идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата, а прошлый сезон также завершила на итоговом девятом месте.

Сегодня с первых минут у "Динамо" вышел новичок Богдан Слюбик, а также отмечаем возвращение после травмы опытного Андрея Ярмоленко.

В середине первой половины встречи должен был открывать счет Пихаленок, но он с выгодной позиции не смог переиграть голкипера. Темп противостояния был довольно медленный и сложно было кому-то отдать предпочтение. Казалось, что на перерыв соперники уйдут без голов, но поляки все же забили. Соболь оставил в дураках двух центральных защитников "Динамо" и затолкал мяч в сетку – 0:1. Хорошую возможность в компенсированное время сравнять счет упустил Ярмоленко, когда ударом в упор не смог переиграть голкипера "Видзева". Моментов до перерыва было немного, но поляки все же добились своего.

В начале второго тайма хорошую возможность сравнять счет упустил Пономаренко, который после передачи Брагару пробил в перекладину. На 63-й минуте Александр Шовковский выпустил сразу десять новых игроков и остался только Бущан. Вышли Ванат, Тымчик, Дячук, Шапаренко, Саленко, Вивчаренко, Михайленко, Михавко, Волошин.

Киевляне играли первым номером, но с конструктивом в заключительной трети поля ощущались проблемы. В конце встречи украинцы существенно активизировались, но забить никак не удавалось. Тем не менее, все же на 88-й минуте подопечные Шовковского наконец-то забили. Одиннадцатиметровый реализовал Ванат – 1:1. В итоге, игра завершилась вничью.

Контрольный матч

"Динамо" - "Видзев" 1:1

Голы: Ванат (88, пен) - Соболь (42)

"Динамо": Моргун (Бущан, 46), Биловар (Окон, 33), Ищенко, Дубинчак, Брагару, Пихаленок, Ярмоленко (Герыч, 46), Рубчинский, Слюбик, Караваев, Герреро (Пономаренко, 32)