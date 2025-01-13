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"Хочется поработать с Григорчуком". Танковский объяснил, почему выбрал ЛНЗ

Премьер-лига

Новичок "фиолетовых" рассказал о своем переходе в клуб

"Хочется поработать с Григорчуком". Танковский объяснил, почему выбрал ЛНЗ

Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube

Новина українською

Новичок ЛНЗ Вячеслав Танковский поделился своими мыслями о переходе в черкасский клуб:

– Вячеслав, поздравляем в Черкассах. Как чувствуешь себя, как настроение?

– Отлично. Счастлив, что оказался здесь.

– Расскажи, как ты присоединился к ЛНЗ и почему выбрал именно этот клуб?

– Я очень долго искал команду – хотел уехать в Европу, но не получилось. Услышал, что команду возглавил Роман Григорчук, а мне очень хочется с ним поработать. Беседовали с агентом и приняли решение присоединиться к ЛНЗ.

– Ты не знаком с Григорчуком лично?

– Нет, не знаком. Я много следил за "Черноморцем", когда они хорошо играли. Любопытно поработать с таким тренером.

– Ты наблюдал за ЛНЗ, находясь в "Полесье"?

– Да, конечно. Мы все, футболисты, следим за командами, играющими в Украинской Премьер-лиге. ЛНЗ - очень хорошая команда, с развитием.

– В твоей карьере было очень много команд, за которые ты играл на правах аренды. В ЛНЗ ты перешел полноценно. Упростит ли это адаптацию?

– Да, конечно. Когда играешь в аренде, то не так чувствуешь себя, как находясь на полноценном контракте.

- С кем из ребят знаком и с кем уже успел пообщаться?

- с Назарием Муравским, мы играли в "Мариуполе", Ильей Путрей знаком, с Артуром Авагимяном пообщались. Очень рады видеть меня здесь, сказали, что ждут, еще пока не виделись.

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Источник:
YouTube-канал ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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