Бразильца Руха в Динамо и близко нет - Журналист

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский прокомментировал информацию о том, что на просмотр в "Динамо" должен прибыть полузащитник "Руха" Эдсон Фернандо.

"Была информация, что на него рассчитывает "Шахтер". Даже в некоторых пабликах писали, что он уже там, но это неправда. На вчерашний день его там еще не было. Однако мои источники в "Шахтере" ответили, что пока его нет, то есть был расчет, что он может появиться.

Также появилась информация, что Эдсон в "Динамо". На мой вопрос источники, близкие к "Динамо", ответили дословно так: "Эдсона тут и близко нет", — сказал журналист.