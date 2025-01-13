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Бразильца Руха в Динамо и близко нет - Журналист
Эдсон не находится на просмотре в клубе
fcrukh.com
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский прокомментировал информацию о том, что на просмотр в "Динамо" должен прибыть полузащитник "Руха" Эдсон Фернандо.
"Была информация, что на него рассчитывает "Шахтер". Даже в некоторых пабликах писали, что он уже там, но это неправда. На вчерашний день его там еще не было. Однако мои источники в "Шахтере" ответили, что пока его нет, то есть был расчет, что он может появиться.
Также появилась информация, что Эдсон в "Динамо". На мой вопрос источники, близкие к "Динамо", ответили дословно так: "Эдсона тут и близко нет", — сказал журналист.
С февраля 2024-го по декабрь 2024-го Эдсон выступал на правах аренды за мексиканский клуб "Хуарес". По завершению аренды он должен вернуться во львовский клуб.
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