ЛНЗ официально объявил о подписании экс-хавбека Полесья

ЛНЗ на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Богдана Кушниренко.

Срок действия контракта не разглашается, но по данным Transfermarkt, договор рассчитан до 30 июня 2026 года.

Предыдущим клубом 29-летнего Кушниренко было "Полесье", которое он покинул в январе этого года в статусе свободного агента. В первой части сезона Богдан провел 9 матчей за "волков" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Кушниренко вошел в историю житомирского клуба как автор первого гола "Полесья" в еврокубках. Он отличился в ворота "Олимпии" (1:2) в рамках квалификации Лиги конференций.

Ранее он также выступал за киевский "Арсенал", "Металлист", "Черноморец", "Полтаву", МФК "Николаев" и "Ворсклу".